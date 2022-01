Laurens Sweeck wint in Hamme, Pidcock komt valt

De voorlaatste veldrit voor het WK in Fayetteville werd gewonnen door Laurens Sweeck. De Flandriencross in Hamme was een razend spannende strijd, met Toon Aerts die de debatten opende, Tom Pidcock die het commando overnam, maar na een fietswissel teruggeslagen werd en in de slotronde zichzelf uitschakelde door een val. Toon Aerts en Laurens Sweeck sprintten voor de zege, Sweeck haalde het van de kop af.

Toon Aerts schoot uit de startblokken, vast van plan om een week voor het WK een gooi te doen naar zijn derde zege van het seizoen. In de eerste drie ronden zette Toon de toon, gevolgd door Corné Van Kessel en een treintje van Pauwels Sauzen-Bingoal. Na een trainingsstage van twee weken op Mallorca keek Tom Pidcock de kat uit de boom en volgde de debatten vanop de tweede lijn.

Maar na twee rustige ronden schoof Pidcock gestaag op om in de vierde ronde helemaal het gas open te draaien en in de vijfde ronde resoluut de kop over te nemen van Toon Aerts. De zaak leek beklonken, tot Tom Pidcock plots de materiaalpost binnen kwam voor een nieuwe fiets, met (opvallend!) een energiereep op het stuur geplakt. De naweeën van een zware stage nog niet verteerd en in het hoofd vooral bezig met het WK van volgende week?

Toon Aerts en Laurens Sweeck namen de leiding over, Pidcock moest er opnieuw aan beginnen. We gingen de laatste ronde in met een razend spannend scenario: Pidcock, Sweeck, Aerts en Iserbyt zaten allemaal samen.

Die vierstrijd werd echter snel een tweestrijd: Iserbyt moest afhaken en net toen Pidcock weer de leiding had genomen en leek te versnellen, ging hij iets té enthousiast onderuit in een vettige bocht. Aerts en Sweeck mochten het zo onder elkaar uitvechten. Sweeck haalde het uiteindelijk in de sprint voor Aerts, Iserbyt werd derde.

?????? | Laurens Sweeck heeft de langste adem! Hij wint de sprint van Toon Aerts in Hamme.



Begin februari staan er nog twee manches op het programma in deze X2O Badkamers Trofee: op 6 februari in Lille en een week later de afsluiter in Brussel. Maar op dit moment kijkt iedereen vooruit naar volgende week met het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Morgen/zondag is er wel eerst nog de Wereldbekercross in Hoogerheide, de échte generale repetitie.

Uitslag:

1. Laurens Sweeck in 1u01’11’

2. Toon Aerts z.t.

3. Eli Iserbyt 20’

4. Lars van der Haar 33’

5. Tom Pidcock 47’

6. Michael Vanthourenhout 49’

7. Corné van Kessel 1’15’

8. Tom Meeusen 1’29’

9. Clément Venturini 1’34’

10. Toon Vandebosch 1’41’