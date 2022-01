Weerbericht | Zaterdag grijs maar overwegend droog

De dag start zaterdag grijs met lage wolken en eventueel mist die in het zuiden kan aanvriezen. In de loop van de dag blijft het zwaarbewolkt in de meeste streken met weinig of geen opklaringen.

Het is meestal droog op een buitje na in het oosten van het land en met winters karakter op de Ardense Hoogten. De maxima gaan van 1 graad in de Hoge Venen tot 7 graden over het westen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwest, meldt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht verwachten we opnieuw veel lage wolken en eventueel mist, die in de Hoog-België kan aanvriezen. Elders is het meestal droog. In Hoog-België blijft er kans op lichte winterse neerslag. De minima dalen tussen -1 en +5 graden, bij een zwakke veranderlijke of westelijke wind.

Zondag is het meestal grijs en nevelig. Het blijft droog op wat plaatselijke motregen of wat sneeuwvlokjes op de hoogten. Op het einde van de namiddag kunnen er enkele opklaringen verschijnen vanuit het zuidoosten. De maxima liggen tussen 1 en 7 graden. Zwakke veranderlijke wind, nadien uit het zuidoosten op het einde van de dag.

Maandag blijft het rustig met plaatselijk mist, die ‘s ochtends kan aanvriezen. In de loop van de dag verschijnen er brede opklaringen. Echter in het noorden van het land kunnen lage wolken en mist hardnekkig zijn. Het blijft meestal droog met maxima tussen 2 en 6 graden. Zwakke zuidoostenwind of uit veranderlijke richtingen en tijdelijk matig in de Ardennen.