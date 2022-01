Piek nog niet in zicht, maar fans mogen straks weer naar stadion

Vanaf 28 januari zijn fans weer welkom in de stadions en mogen onder meer pretparken, subtropische zwembaden en bowlings de deuren weer openen. Dat zijn de nieuwe regels in fase rood, ook al ‘is de piek voorlopig nog niet in zicht’.

Volgende week vrijdag, op 28 januari, schiet de nieuwe corona­barometer officieel in actie. Dat ­gebeurt in fase rood, de meest kritieke fase die een ‘risico van overbelasting’ van het zorgsysteem ­inhoudt. Toch brengt de barometer straks een reeks versoepelingen met zich mee.

Op café tot middernacht

De meeste maatregelen blijven voorlopig hetzelfde. Het gaat dan onder meer over vier dagen telewerk per week, het dragen van de mondmaskers of het winkelen met maximaal twee personen. Maar het Overlegcomité voerde wel ­onmiddellijk een belangrijke en politiek symbolische maatregel door met de verlenging van het sluitingsuur van de horeca van 23 uur naar middernacht.

‘Een extra uurtje zal pandemisch het verschil niet maken, maar geeft de sector wat soelaas’, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) daarover. Ook premier Alexander De Croo (Open VLD) toonde zich opvallend positief over de inspanningen die de horeca al leverde. De coronapas, de mondmaskers en het maximum van zes tafelgasten blijven wel ­behouden.

Tegelijk kwam er ook goed nieuws voor het voetbal of het veldrijden: bij sportwedstrijden is weer publiek toegelaten. Voetbalclubs zullen hun stadions vanaf 28 januari weer voor 70 procent kunnen vullen. Bij de zaalsporten zullen er opnieuw 200 supporters toegelaten worden. Indien de zaalcapaciteit hoger is dan 200, mag 70 procent van die capaciteit in gebruik genomen worden.

Ook het verenigingsleven, jeugdactiviteiten en niet-professionele sportactiviteiten zijn toegelaten. Het gaat om dan maximum 80 personen binnen en 200 personen buiten. Overnachtingen op kamp zijn toegelaten.

Ook pretparken, dierenparken, bowlingzalen, indoor speeltuinen of trampolinezalen mogen weer de deuren openen. Binnen- en buitenevenementen zijn toegelaten, met uitzondering van ‘dynamische’ evenementen binnen, zoals bijvoorbeeld nachtclubs.

Ook de cultuursector krijgt in fase rood een aantal versoepelingen. Evenementen kunnen doorgaan met 200 personen binnen, met mondmaskers. Zalen met een grotere capaciteit kunnen 70 procent van de capaciteit van de zaal gebruiken. Met een goede luchtkwaliteit (minder dan 900 CO 2 -deeltjes per miljoen) kan dat zelfs tot 100 procent van de capaciteit.

‘Ongerustheid en hoop’

Intussen blijven de ziekenhuis­opnames wel nog steeds stijgen. In totaal liggen nog 2.736 covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 367 op de afdeling ­intensieve zorg. Volgens viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) is de situatie ‘beheersbaar’. Maar het einde van de vijfde golf is ook nog niet in zicht. De verwachting is dat de piek voor de ziekenhuizen ­mogelijk eind januari of begin ­februari bereikt zal worden.

‘We starten nu in code rood, maar de epidemiologische situatie verandert snel’, zei coronacommissaris Pedro Facon na het Overlegcomité. ‘Het is de hoop dat omikron ertoe leidt dat we van een pandemie naar een endemie gaan’, zei premier Alexander De Croo (Open VLD). Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) had het over ‘ongerustheid en hoop’ tegelijkertijd.