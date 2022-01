Noodplannen bedrijven komen opnieuw op bord van de regering

Omdat de ­socialistische vakbond zich blijft verzetten tegen nationaal opgelegde noodplannen, moet de ­regering de knoop doorhakken.

De werkgevers hebben vrijdagavond met de christelijke vakbond ACV en de liberale vakbond ACLVB een akkoord bereikt over noodplannen om bedrijven draaiende te houden bij te veel personeelsuitval. De regering had hen tot vrijdag gegeven om zelf een akkoord te sluiten. Maar de socialistische ­vakbond ABVV blijft zich verzetten. Hij vindt dat die afspraken op ­sectorniveau moeten worden gemaakt. ABVV-topman Thierry Bodson vindt die afspraken zelfs overbodig.

De andere vakbonden konden hun zegen geven, omdat het erg duidelijk is dat het gaat om een tijdelijke maatregel, die zorgt voor extra handen maar geen extra flexibiliteit vraagt van mensen die nu al aan de slag zijn.

Er is afgesproken dat bedrijven tijdelijke werklozen van andere bedrijven, mensen zonder papieren, bruggepensioneerden en mensen in tijdskrediet kunnen inzetten om de gaten in de organisatie in te vullen. Die kunnen behalve het loon 75 procent van hun uitkering behouden. Gepensioneerden kunnen hun volledige pensioen behouden.

Daarnaast zal een werkgever zijn werknemers een extra tijdelijk contract kunnen geven, zonder dat het omgezet wordt in een contract van onbepaalde duur. Studenten zullen 45 uur extra mogen werken boven op hun 470 uur per jaar die ze al fiscaal voordelig kunnen ­werken.

Concurrentiestrijd

De maatregelen gelden tot eind ­februari en gaan van start zodra de regering daarvoor de wettelijke ­basis voorziet. Maar of die het ­akkoord zomaar overneemt, is nog maar de vraag. ‘Aangezien het niet om een unaniem akkoord gaat, gaat het terug naar de regering’, laat minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) via zijn woordvoerder weten. Het njet van het ABVV is vervelend voor Dermagne.

De PS probeert in de concurrentiestrijd met de PTB/PVDA de relatie met het ABVV gaaf te houden. ‘Als de regering de maatregelen oplegt, zullen we ons ongenoegen ­laten blijken’, waarschuwde ­Bodson eerder al.