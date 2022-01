Gemengde gevoelens bij cultuursector: ‘Geen enkele rockgroep wil spelen voor zittende toeschouwers’

De cultuursector reageert gemengd op de beslissingen van het Overlegcomité.

‘Dat er een barometer is, is goed’, zegt Leen Laconte van Overleg Kunstorganisaties (OKO). ‘Hierdoor kunnen we werken met een zaalbezetting van 70 procent voor een zittend publiek (in plaats van het huidige plafond van 200 toeschouwers, red.). Er is ook de mogelijkheid om uit te breiden tot 100 procent als de ventilatienormen worden gehaald. Dat is een grote stap vooruit.’

Voor ‘dynamische indoor evenementen’, zoals concerten met een staand publiek, is er nog geen perspectief. ‘Dat is even dramatisch als de huidige situatie’, aldus Mike Naert van de Leuvense concertzaal Het Depot. ‘Dit blijfteen onwerkbaar model. Staande concerten omboeken naar een zittend publiek doen we niet meer. Geen enkele rockgroep wil spelen voor zittende toeschouwers. Rock & roll is nog steeds niet alive.’

‘Starten in code rood is zeer streng’, vindt Laconte. De cultuursector had liever gehad dat enkel de bezette IC-bedden als graadmeter zouden dienen. In dat geval gold code oranje en mochten concerten met staand publiek doorgaan. ‘De barometer is nu gekoppeld aan heel strenge voorwaarden voor het schakelen. We maken wat dat betreft niet echt veel vooruitgang. Dat is gezien de vaccinatiegraad, de boosters en de ontwikkelingen in zorg en medicatie moeilijk te begrijpen.’

(ft)