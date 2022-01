N-VA en Groen spelen elkaar zwartepiet toe in PFOS-commissie

De tweede passage van burgemeester André Van De Vyver over wat hij wist van de PFAS-verontreiniging in Zwijndrecht, is ontaard in een bits welles-nietesspelletje tussen de N-VA en Groen.

Jan Van Rensbergen, ex-topman van Lantis, was vrijdag te gast in de PFOS-onderzoekscommissie om te antwoorden op de vraag: heeft hij de gemeente Zwijndrecht in 2017 ingelicht over de mogelijke PFAS-vervuiling in woongebieden en de risico’s die daaraan verbonden waren?

De vraag kwam er nadat vorige week een e-mail was uitgelekt waarin Van Rensbergen schreef dat de gemeente op de hoogte zou worden gesteld van de ‘PFOS-problematiek’: ‘Hier wordt voor gezorgd. Problematiek is sowieso bekend bij Zwijndrecht’, schreef hij.

In de commissie bevestigde hij dat hij de burgemeester mondeling op de hoogte had gebracht. ‘Ik herinner me dat ik melding heb ­gemaakt van het feit dat we concentraties PFOS hebben aangetroffen in de bodem en in een veel groter deel van het projectgebied dan we oorspronkelijk dachten. En dat ik melding heb gemaakt van de grootteorde van deze concentraties.’ Met die hoeveelheden was er ‘overigens geen aanwijzing van een ­direct humaan risico’, waarmee hij bodembeheermaatschappij Ovam citeerde. ‘Ik denk dat ik er wel aan heb toegevoegd dat die concentraties ver onder de risicogrens lagen.’

Sneer naar de N-VA

Burgemeester André Van De Vyver (Groen) zei evenwel dat hij zich dat niet herinnerde. ‘Sommigen halen alles uit de kast om een lokaal ­bestuur schade te berokkenen. Ik verzet me tegen uw manier van aan politiek te doen’, zei hij in een sneer naar de N-VA, die vorige week de groenen ervan beschuldigde niets met de informatie te hebben ­gedaan.

Hiermee herhaalde De Vyver het antwoord dat hij eerder in de commissie gaf over zijn betrokkenheid: ‘Nooit hebben we enige ­melding gekregen van instanties of overheden die bevoegd zijn voor milieu-inspectie of -handhaving dat er een gezondheidsrisico was’, zei hij toen.

Wel herinnerde hij zich dat het gesprek had plaatsgevonden, en dat Steven Vervaet, vandaag ­schepen Leefmilieu (Groen) ook aanwezig was. Vervaet stuurde na de commissie zelf een persbericht uit: ‘Ik herinner mij glashelder wat Jan op het einde van de vergadering tegen onze burgemeester zei: “Zeg, André, er is nog iets met een PFOS-verontreiniging die we zijn tegengekomen. Wij gaan daarover communiceren. Jij moet niets doen.” En dat was alles. Ik vond het een nogal vreemde mededeling, ­misschien is ze mij juist daardoor ­bijgebleven, maar ze was niets­zeggend en ik gaf er verder geen aandacht aan.’

De milieuraden in 2006 en eerdere informatie rond PFOS waren volgens hem niet genoeg om kennis van zaken te hebben: ‘Waaruit wij precies hadden kunnen afleiden dat er een gezondheidsbedreigende bodemverontreiniging tot in onze woonwijken reikt, is mij tot vandaag niet duidelijk’, schreef hij.

In een nota van 29 september was er sprake van een communicatieplan om de inwoners van Zwijndrecht op de hoogte te stellen van de vervuiling. Ovam zou zelfs infoavonden organiseren over het ­risico. Maar na het overleg van 12 oktober op het kabinet van toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gebeurde dat niet. Waarom dat niet gebeurde, is nog steeds onduidelijk.