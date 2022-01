Dit heeft het Overlegcomité beslist

Het Overlegcomité heeft de coronabarometer voorgesteld. Vrijdag 28 januari starten we in code rood. Deze maatregelen zullen vanaf dan gelden.

Horecazaken mogen vanaf 28 januari weer openblijven tot middernacht. Een uur langer dan nu. Met zes man per tafel blijft gelden.

Binnen- en buitenevenementen zijn toegelaten, met uitzondering van ‘dynamische evenementen’ binnen. Dat zijn bijvoorbeeld dansfeesten en nachtclubs.

Evenementen kunnen doorgaan met 200 personen binnen, met mondmaskers. Zalen met een grotere capaciteit kunnen tot zeventig procent de capaciteit van hun zaal gebruiken. Met een goede luchtkwaliteit kan dat tot 100 procent van de capaciteit (beter dan 900 ppm), met mondmaskers.

Bij cultuurvoorstellingen is dus weer meer publiek toegelaten. En ook bij sportwedstrijden is weer publiek toegelaten.

Begrafenissen en huwelijken mogen doorgaan, zoals al het geval was.

Vanaf vrijdag mogen binnenruimtes zoals binnenspeeltuinen, bowlingzalen, dartszalen, trampolinezalen, de deuren weer opendoen.

Vier dagen per week telewerk blijft gelden, net zoals de regels rond winkelen en de mondmaskers. Winkelen mag momenteel maximum met twee personen.

Verenigingsleven, jeugdactiviteiten en niet-professionele sportactiviteiten zijn toegelaten, het gaat om maximum 80 personen binnen en 200 personen buiten. Overnachtingen op kamp zijn toegelaten.

Ook over het Covid Safe Ticket (CST) is een akkoord. Om een groen scherm te behouden moet je vijf maanden na de eerste vaccinatiecyclus een boosterprik krijgen. De uitzondering voor wie een negatieve test of herstelcertificaat kan voorleggen, blijft behouden. Vanaf 1 maart is dat beperkt voor een periode van 150 dagen. Wie zijn laatste prik voor 1 oktober heeft gekregen, moet voor 1 maart een boosterprik krijgen voor een geldig CST-bewijs.