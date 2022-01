Coronabarometer start vanaf 28 januari, maar hoe werkt die?

Na veel wikken en wegen heeft het Overlegcomité een coronabarometer bereikt. Die geldt vanaf 28 januari en biedt richtingaanwijzers voor wat er mogelijk is in de horeca, cultuur en vrije tijd op basis van drempelwaarden. Ondanks de bezwaren van de cultuursector start de barometer allicht in het rood.

Bekijk hier de coronabarometer: klik op de kleurcodes en categorieën.

Welke maatregelen gelden in welke fase?

Via de navigatie bekijkt u de verschillende maatregelen per fase, elk thema geeft de verplichtingen weer die daarop van toepassing zijn.

geel oranje rood Vanaf xx aantal ziekenhuisopnames per dag of xxx patiënten op intensieve zorg. Zodra één van de twee overschreden wordt, is fase geel van toepassing. Evenementen Binnen Zo goed als geen maatregelen. Wel wordt het FFP2-masker aangeraden voor medisch kwetsbare mensen, gebruik CO2-meter verplicht. Buiten Zo goed als geen maatregelen. FFP2-masker wordt aangeraden voor medisch kwetsbare mensen. Als er afgesloten tenten of overdekte terrassen gebruikt worden, gelden de luchtkwaliteitsnormen voor binnen. Horeca Binnen Zo goed als geen maatregelen. FFP2-masker wordt aangeraden voor medisch kwetsbare mensen, gebruik CO2-meter verplicht. Buiten Zo goed als geen maatregelen. FFP2-masker wordt aangeraden voor medisch kwetsbare mensen. Als er afgesloten tenten of overdekte terrassen gebruikt worden, gelden de luchtkwaliteitsnormen voor binnen. Vrije tijd Binnen Hieronder vallen activiteiten in groepsverband zonder publiek. Denk aan workshops, repetities, indoor-sport zonder publiek, activiteiten jeugdwerk, cultuur- jeugd- en sportkampen, stages, ...



Er gelden zo goed als geen maatregelen. FFP2-masker wordt aangeraden voor medisch kwetsbare mensen, er moet extra aandacht zijn voor goede ventilatie. Buiten Gaat over bijvoorbeeld sport- en jeugdactiviteiten outdoor, wandelhappenings, amateurwielerwedstrijden, daguitstappen, outdooractiviteiten van sociaal-culturele verenigingen. Geen maatregelen van toepassing. Vanaf 75 ziekenhuisopnames per dag of 300 patiënten op intensieve zorg. Zodra één van de twee overschreden wordt, is fase oranje van toepassing. Evenementen In deze fase wordt er bij binnenactiviteiten een onderscheid gemaakt tussen evenementen met een zittend publiek, zoals in het theater, de bioscoop of bij een lezing of een zittend concert, en met een actiever publiek, waarbij afstand houden moeilijk is, zoals concerten waar mensen dansen. Voor kwetsbare mensen wordt altijd een FFP2-mondmasker aangeraden. Binnen Covid Safe Ticket (CST) vanaf 50 toeschouwers. Bij actief publiek is er de optie om te werken met een 'snelle antigeentest', zoals die wordt afgenomen bij de apotheker. Mondmasker verplicht. Bij actief publiek draagt ook het personeel een mondmasker. Luchtkwaliteit: CO2-meter verplicht. Streefwaarde is 900 ppm (parts per million) CO2. Als de limiet van 1.500 ppm ergens overschreden wordt, moet die infrastructuur bij het volgende evenement zijn capaciteit verlagen om onder die drempel te kunnen blijven. Capaciteit kan ingeperkt worden tot 60 à 80 procent, mee afhankelijk van luchtkwaliteit. Buiten CST vanaf 100 toeschouwers. Mondmasker aangeraden, bij een actief publiek is het verplicht voor het personeel. Luchtkwaliteit: als er afgesloten tenten of overdekte terrassen gebruikt worden, gelden de normen voor binnen. Capaciteit kan ingeperkt worden tot 60 à 80 procent. Horeca In deze fase wordt er een onderscheid gemaakt tussen zittende, rustig bewegende klanten, zoals op restaurant of in een praatcafé, en actievere bezoekers, zoals bij een danscafé. Voor kwetsbare mensen wordt altijd een FFP2-mondmasker aangeraden. Binnen CST overal verplicht, bij actiever publiek is bijkomend snelle antigeentest een optie. Mondmasker verplicht voor personeel. Luchtkwaliteit: CO2-meter verplicht. Streefwaarde is 900 ppm CO2, de limiet is 1.500 ppm. Bij actief publiek moet een zaak zijn capaciteit verlagen om onder die drempel te kunnen blijven. Anderhalve meter afstand tussen de tafels in. Bij actief publiek wordt de capaciteit wel beperkt tot 60 à 80 procent, afhankelijk van hoe de luchtkwaliteitsnormen gerespecteerd worden. Buiten CST verplicht vanaf 100 bezoekers. Mondmasker verplicht voor personeel. Als er afgesloten tenten of overdekte terrassen gebruikt worden, gelden de luchtkwaliteitsnormen voor binnen. Vrije tijd Binnen Hieronder vallen activiteiten in groepsverband zonder publiek. Denk aan workshops, repetities, indoor-sport zonder publiek, activiteiten jeugdwerk, cultuur- jeugd- en sportkampen, stages, ... Er wordt aanbevolen om zo veel mogelijk activiteiten buiten te organiseren CST: is een optie bij volwassenen, vanaf 50 personen Overnachten kan, maar aanbevolen is om dan eerst een zelftest af te nemen. Capaciteit: vork van 100-200, uitzonderingen voor sport CO2-meter aanbevolen, aandacht voor goede ventilatie Mondmaskers alleen verplicht in contact met externen Intensief contact indien mogelijk vermijden Buiten Gaat over bijvoorbeeld sport- en jeugdactiviteiten outdoor, wandelhappenings, amateurwielerwedstrijden, daguitstappen, outdooractiviteiten van sociaal-culturele verenigingen. CST: optioneel vanaf 50 personen Tenten moeten aan minstens twee kanten open zijn. Goed verluchten. Mondmaskers alleen verplicht in contact met externen Intensief contact indien mogelijk vermijden Vanaf 150 ziekenhuisopnames per dag of 500 patiënten op intensieve zorg. Zodra één van de twee overschreden wordt, is fase rood van toepassing. Evenementen Binnen Alleen evenementen met een zittend publiek zijn toegelaten: denk aan het theater, de bioscoop, een lezing of een zittend concert. Voor kwetsbare mensen wordt altijd een FFP2-mondmasker aangeraden. Evenementen met een actiever publiek, waarbij afstand houden moeilijk is, zoals concerten waar mensen dansen, kunnen niet doorgaan. CST vanaf 50 toeschouwers. Mondmasker verplicht. Luchtkwaliteit: CO2-meter verplicht. Streefwaarde is 900 ppm (parts per million) CO2. Als de limiet van 1.500 ppm ergens overschreden wordt, moet die infrastructuur bij het volgende evenement zijn capaciteit verlagen om onder die drempel te kunnen blijven. Capaciteit kan ingeperkt worden tot 50 à 60 procent, mee afhankelijk van luchtkwaliteit Buiten Zowel evenementen met een zittend publiek als die met een actiever publiek zijn toegelaten. Voor kwetsbare mensen wordt altijd een FFP2-mondmasker aangeraden. CST vanaf 100 toeschouwers. Mondmasker verplicht. Als er afgesloten tenten of overdekte terrassen gebruikt worden, gelden de luchtkwaliteitsnormen voor binnen. Bij actiever publiek zijn afgesloten tenten of overdekte terrassen verboden. Maximaal 1.000 mensen per compartiment. Capaciteit kan ingeperkt worden tot 50 à 60 procent. Horeca Voor kwetsbare mensen wordt altijd een FFP2-mondmasker aangeraden. Binnen Alleen zaken met een zittend, rustig bewegend publiek kunnen openblijven. Danscafés en discotheken moeten dicht, huwelijksfeesten met dansen zijn verboden CST verplicht Mondmasker verplicht voor het personeel, en voor klanten als ze zich verplaatsen. Luchtkwaliteit: CO2-meter verplicht. Streefwaarde is 900 ppm CO2, de limiet is 1.500 ppm. Anderhalve meter afstand tussen de tafels in Maximaal 6 mensen aan tafel, staand iets consumeren (vb aan de toog) is verboden Sluitingsuur om 23u of 1u Buiten CST verplicht vanaf 100 personen Mondmasker verplicht voor het personeel, en voor klanten als ze zich verplaatsen. Als er afgesloten tenten of overdekte terrassen gebruikt worden, gelden de luchtkwaliteitsnormen voor binnen. Bij actiever publiek zijn afgesloten tenten of overdekte terrassen verboden. Staand iets consumeren (vb aan de toog) is verboden Sluitingsuur om 23u of 1u Vrije tijd Binnen Hieronder vallen activiteiten in groepsverband zonder publiek. Denk aan workshops, repetities, indoor-sport zonder publiek, activiteiten jeugdwerk, cultuur- jeugd- en sportkampen, stages, ... Aanbeveling om zo veel mogelijk activiteiten buiten te organiseren. CST: is een optie bij volwassenen, vanaf 50 personen Overnachten kan, maar het is sterk aanbevolen om dan eerst een zelftest af te nemen Capaciteit: vork van 25-50 voor rustig publiek en van 50-100 voor actiever publiek, uitzonderingen voor sport CO2-meter aanbevolen, aandacht voor goede ventilatie Mondmaskers verplicht Intensief contact indien mogelijk vermijden Buiten Gaat over bijvoorbeeld sport- en jeugdactiviteiten outdoor, wandelhappenings, amateurwielerwedstrijden, daguitstappen, outdooractiviteiten van sociaal-culturele verenigingen. CST: optioneel vanaf 50 personen Capaciteit: vork van 50-200, uitzonderingen voor sportkampen waar gelijke aantallen gelden met cultuur- en jeugdkampen. Mondmasker verplicht Intensief contact indien mogelijk vermijden

De coronacijfers bevestigen het beeld van een vijfde golf met twee gezichten. Enerzijds toonde maandag een absoluut dagrecord van meer dan 60.000 ­besmettingen. Anderzijds stijgen de hospitalisatie- en sterftecijfers veel minder hard en daalt de bezetting op intensieve zorg. Dat maakte de opstelling van de coronabarometer er niet minder makkelijk op. Vlak voor het Overlegcomité moesten er nog plooien gladgestreken worden met de Franstalige partijen die minder strenge regels voor de cultuursector eisten.

De drempelwaarden liggen vast: voor code rood gaat het om 500 patiënten op intensieve zorg en 150 nieuwe hospitalisaties per dag. Voor code oranje gaat het om 300 patiënten op intensieve zorg en 75 nieuwe hospitalisaties per dag. De coronabarometer gaat vanaf 28 januari van start. Ondanks het protest lijkt het erop dat die in het rood zal starten.

Cultuur

Dat wil zeggen dat er voor cultuur binnen alleen evenementen met een zittend publiek zijn toegelaten. Staande concerten of feesten zijn dus uit den boze. Het publiek moet een mondmasker op, voor kwetsbare mensen wordt een FFP2-masker aan te raden. Vanaf 50 toeschouwers moet u uw CST tonen. De capaciteit van de zaal kan ingeperkt worden tot 70 procent van de zaal, afhankelijk van de luchtkwaliteit.

In de buitenlucht is een staand publiek wel toegelaten. Dezelfde mondmaskerregels gelden als binnen. Het CST moet je dan tonen vanaf 100 toeschouwers. Als er afgesloten tenten of overdekte terrassen gebruikt worden, gelden de luchtkwaliteitsnormen voor binnen. Bij actiever publiek zijn afgesloten tenten of overdekte terrassen dan ook verboden. De capaciteit kan ingeperkt worden tot 50 à 60 procent en per compartiment zijn er maximaal 1.000 mensen toegelaten.

Horeca

De horeca blijft in alle scenario’s open. Bij code rood moeten de bezoekers wel zitten, met maximaal zes mensen aan tafel. Om middernacht moeten de deuren onherroepelijk dicht. Aan de toog zitten is verboden en wanneer u zich door de ruimte beweegt, moet u een mondmasker op. Buiten gelden min of meer dezelfde regels als hierboven: CST is verplicht vanaf 100 personen, afgesloten tenten of overdekte terrassen zijn verboden voor een actief (staand) publiek.

Vrije tijd

Voor vrijetijdsactiviteiten geldt de aanbeveling om zoveel mogelijk activiteiten buiten te organiseren. Het mondmasker is verplicht. Het CST is een optie bij volwassenen, vanaf 50 personen. Overnachten kan, maar dan is een zelftest wel aan te raden. Binnen moet intensief contact met elkaar vermeden worden. De CO2-meter is aanbevolen, zodat er aandacht blijft voor een goede ventilatie.