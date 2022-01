Keeperstrainer Rode Duivels op non-actief in Propere Handen

Erwin Lemmens, de doelmannencoach van de nationale ploeg, staat voorlopig op non-actief.

De Belgische voetbalbond trekt zijn eerste conclusies na de eindvordering in operatie Propere Handen. Erwin Lemmens, sinds 2013 doelmannentrainer van de Rode Duivels, wordt op non-actief gezet. De 45-jarige Antwerpenaar is een van de trainers die ervan wordt verdacht zwart geld te hebben ontvangen van spelersmakelaar en spijtoptant Dejan Veljkovic. Hij staat op de lijst van 57 namen die het federaal parket voor de rechtbank wil brengen.

Aangezien Lemmens niet als loontrekkende maar als zelfstandige aan de slag was, gaat het formeel niet om een ontslag. In de praktijk wordt hij niet meer opgeroepen voor wedstrijden van de Rode Duivels. De eerstvolgende interlands zijn gepland in maart.

Lemmens’ overeenkomst met de bond bracht hem in de problemen in Propere Handen. Ook toenmalig bondsvoorzitter François De Keersmaecker en ceo Steven Martens zijn verdacht. Lemmens liet zich niet alleen betalen via een buitenlandse vennootschap, hij zou via een fictief contract 20.000 euro in het zwart hebben ontvangen. Hij trof eerder een regeling met de fiscus, maar die bleek ontoereikend.

Bondscoach Roberto Martinez gaat voorlopig alleen verder met zijn Spaanse doelmannentrainer Iñaki Vergara. Lemmens kwam onder bondscoach Marc Wilmots bij de nationale ploeg. Hij groeide uit tot een vertrouwenspersoon van doelman Thibaut Courtois. Toen Martinez zijn eigen doelmannentrainer wilde meebrengen werd overeengekomen om voortaan met twee keeperstrainers te werken. Dat aantal wordt nu weer teruggebracht tot één.