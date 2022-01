Na een jaar presidentschap ziet het er niet goed uit voor Joe Biden: door dwarsliggers in zijn eigen partij dreigt hij in november met lege handen de belangrijke Midterms-verkiezingen tegemoet te gaan. Volgens Amerika-kenner Steven De Foer kunnen twee zaken hem nog redden om genoeg zetels in het Congres te behouden. Bekijk de analyse in de video hierboven.

Bidens presidentschap is geen groot succes: zijn populariteit zit op een historisch dieptepunt en van zijn binnenlandse plannen komt maar weinig in huis. Bekijk ook de analyse van één jaar Biden in onderstaande video.

Toen de Trumps het Witte Huis verlieten, was het een afscheid in mineur. Maar in amper enkele maanden tijd maakte Trump volgens buitenlandredacteur Steven De Foer een ongelofelijke comeback.