Kunnen we straks weer gaan kijken naar onze favoriete voetbalclub? Met hoeveel tegelijk kunnen we naar een concert? En vooral, vanaf welke drempelwaarden van opnames in ziekenhuizen of op intensieve zorg zal dit mogelijk zijn? Het Overlegcomité zat vanmiddag bijeen om op deze vragen een antwoord te geven. Volg hierboven live de persconferentie met premier De Croo na afloop van de vergadering.