Oproep | Voelt u zich soms onveilig op het openbaar vervoer?

Nadat in het Brusselse metrostation Rogier een vrouw op de sporen werd geduwd, deelden op sociale media veel vrouwen en soms ook mannen verhalen over waarom ze zich onveilig voelen op de perrons, in de metro, in de trein. In een bevraging uit 2019 noemde één op drie vrouwen angst voor ongewenst gedrag van andere passagiers een reden om het openbaar vervoer te mijden. De Standaard is op zoek naar getuigenissen.