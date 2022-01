Waarom de Franstalige partijen plots weer fors op de rem staan voor de coronabarometer

Nog voor het Overlegcomité over de coronabarometer kon beginnen, moest premier Alexander De Croo (Open VLD) vanmiddag al de plooien gladstrijken met de Franstalige partijen. Hoe komt dat?

‘Niet bevredigend’ en ‘niet voldoende voorspelbaarheid’. Nog voor het Overlegcomité vanmiddag kon samenkomen, schoten de Franstalige partijen PS, Ecolo en MR de laatste versie van de coronabarometer al af. Aan de hand van drie risiconiveaus (geel, oranje en rood) moet die barometer straks in iedere fase van de pandemie meer duidelijkheid scheppen voor de horeca, het georganiseerde verenigingsleven en de publieke evenementen. Maar aan Franstalige kant is er nog bijzonder veel weerstand.

Dat laatste heeft nu vooral te maken met het verzet van de Franstalige culturele sector. Die kondigde gisteravond al aan dat ze niet kunnen leven met wat nu voorligt. ‘De huidige barometer overschat het gezondheidsrisico en is veel te complex en te beperkend. En dat terwijl andere activiteiten die veel risicovoller zijn wel ontsnappen’, klinkt het bij de koepelorganisatie. Cultuur kijkt daarbij duidelijk in de richting van de horeca die zelfs in niveau rood nog mag openblijven.

‘Barometer zal nooit de onze zijn’

Onder meer Pierre Thys, de directeur van het Théâtre National Wallonie-Bruxelles, reageerde al furieus op de Franstalige publieke omroep. Hij gelooft niet in de arbitraire drempels die het Overlegcomité wil opleggen. ‘Die barometer zal alvast nooit de onze zijn’, zei Thys. ‘Al die beperkingen die geen wetenschappelijke grond hebben, moeten gewoon opgeheven worden. Simpel.’

De culturele sector kreeg vanmorgen meteen de volle steun van Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet. Hij noemde de barometer vanmorgen op de RTBF ‘niet bevredigend’. Op Twitter voegde Frédéric Daerden (PS), viceminister-president van de Franse Gemeenschap, daar nog aan toe dat ‘cultuur opnieuw onterecht geviseerd wordt’ en dat de huidige barometer ‘niet voldoende voorspelbaarheid biedt’. Zijn minister-president, Pierre-Yves Jeholet (MR), stuurde vanmorgen al een e-mail naar het Overlegcomité waarin hij alle problemen met de barometer opsomde.

Het leidde ertoe dat premier Alexander De Croo (Open VLD) vanmiddag noodgedwongen de Franstalige partijen eerst bij zich moest roepen vooraleer het Overlegcomité van start kon gaan.

Tot in de puntjes

De vraag blijft of er in dezen wel een gulden middenweg te vinden valt. Over het principe van een coronabarometer bestaat op zich nochtans weinig discussie. Maar al begin januari toonde Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) zich kritisch op het Overlegcomité. ‘Wij steunen het idee van een barometer, maar als we een systeem voor de komende maanden vastleggen, moet dat tot in de puntjes geregeld zijn’, liet hij via zijn woordvoerder weten. Ook bij Ecolo viel toen al te horen dat het om een ‘erg delicate oefening’ gaat. Logisch, aangezien de barometer onmiddellijke impact zal hebben op heel veel verschillende sectoren.

Maar net daarom lijkt ieder detail nog tot stevige commotie te kunnen leiden. Ook aan Vlaamse kant zijn er overigens nog altijd vragen over de coronabarometer. Zo wil minister-president Jan Jambon (N-VA) de drempels tussen niveau oranje en rood nog wat optrekken om op die manier sneller te kunnen versoepelen. Dat belooft alvast voor het verdere verloop van de discussie vanmiddag, al laat de Vlaamse regering wel weten dat ze ‘vandaag toch willen afronden’.