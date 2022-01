Sanctie voor MIVB-werknemer die beelden metro-incident filmde

De werknemer van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB die beelden had gefilmd waarop de doodslagpoging van vorige week in het metrostation Rogier te zien is, heeft een sanctie gekregen. Dat heeft MIVB-woordvoerster Françoise Ledune vrijdag bevestigd, nadat Sudinfo daarover bericht had.

Het incident vond vorige vrijdag rond 19.45 uur plaats. Bewakingscamera’s in het metrostation registreerden hoe een man een vrouw op de metrosporen duwde net toen een metrostel het station binnenreed. De metrobestuurder kon op het nippertje een noodstop uitvoeren en een aanrijding voorkomen, waarna getuigen de vrouw overeind en op het perron hielpen. De 23-jarige man is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor poging doodslag.

In het uur na het incident had een medewerker van de MIVB beelden van het incident op een dispatchingmonitor met zijn mobiele telefoon gefilmd. De video kwam terecht bij andere MIVB-werknemers en vervolgens bij journalisten. De beelden werden ook gedeeld op sociale media.

De dispatcher die de beelden had gemaakt, werd zaterdag geschorst in afwachting van een evaluatie van de situatie door de directie. Hij heeft nu een sanctie gekregen ‘in verhouding tot de ernst van de fout’, aldus de MIVB-woordvoerster. Meer informatie over de sanctie geeft de vervoersmaatschappij niet.

Volgens Sudinfo gaat het om een degradatie en zou de werknemer overgeheveld worden naar de dienst netheid.

Binnen de MIVB was een petitie opgestart met de vraag om mild te zijn voor de werknemer. Daarbij waren meer dan 1.600 handtekeningen verzameld.