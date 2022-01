Nederlandse publieke radiozenders draaien geen Marco Borsato of Ali B meer

Op de radiozenders van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wordt de muziek van rapper Ali B en zanger Marco Borsato voorlopig niet meer gedraaid. Ook bij het commerciële mediabedrijf Talpa zullen de liedjes van de twee de komende tijd niet meer te horen zijn. Dat heeft de NPO vrijdag besloten.

Rond de twee muzikanten is commotie ontstaan wegens beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het televisieprogramma The voice, schrijven Nederlandse media. Het gaat onder meer om NPO Radio 1 en NPO Radio 2. Op de zenders FunX en NPO 3FM werden de liedjes van de twee al niet gedraaid.

Mediabedrijf Talpa, tot 2019 producent van The voice, sluit zich bij de boycot aan. Ook de commerciële zender Qmusic zegt Borsato en Ali B voorlopig uit de speellijsten te houden. ‘Het moet ontzettend pijnlijk zijn voor de dappere slachtoffers om op dit moment muziek te horen van Marco Borsato en Ali B. Daarom draaien wij de muziek van Ali B en Marco Borsato op dit moment uiteraard niet’, laat een woordvoerder weten aan het Algemeen Dagblad.

In een uitzending van het programma BOOS kwamen donderdag meerdere vrouwen aan het woord over hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het televisieprogramma The voice in Nederland. Bandleider Jeroen Rietbergen, Borsato, Ali B en een regisseur van de talentenjacht zouden zich schuldig gemaakt hebben aan seksuele intimidatie en aanranding. Tegen Ali B is donderdag door een oud-deelneemster van The voiceaangifte gedaan van verkrachting. Het programma is stopgezet.

De VRT haalt de nummers van Borsato niet uit de playlist. ‘Als we Borsato draaien, dan geven we wel de actuele context mee, zolang de zaak in de actualiteit is. We maken dus een onderscheid tussen de artiest en z’n werk. Zolang het werk op zich maar niet aanzet tot onderdrukking, haat of geweld. We hanteren zo hetzelfde principe als bij de controverse rond Michael Jackson’, laat woordvoerder Jan Sulmont weten. Een persoonlijk portret van Borsato in een recente aflevering van Het huis is vanwege ‘de ernst van de beschuldigingen’ offline gehaald.

Wassen beeld

In het wassenbeeldenmuseum in Amsterdam is het beeld van Borsato vrijdag weggehaald. ’Vanwege de maatschappelijke impact van de documentaire hebben we besloten om het beeld van Marco Borsato voorlopig niet meer tentoon te stellen’, zegt Madame Tussauds-directeur Quinten Luykx tegen de NOS.

Het beeld van Ali B maakt volgens Luykx al ‘een jaar of vijf tot zeven’ geen deel meer uit van de collectie. ‘We krijgen een stuk of zeven nieuwe beelden per jaar, dus beelden worden vaak weer weggehaald’, legt de woordvoerder uit aan de NOS.

Beelden die uit de collectie van het wassenbeeldenmuseum verdwijnen, worden vernietigd, dat is ondertussen ook met het beeld van Ali B gebeurt. Of het beeld van Borsato eenzelfde behandeling wacht, is nog niet zeker. De directeur zegt tegen de NOS het onderzoek naar de beschuldigingen af te wachten.