Leger krijgt extra budget voor heli’s, personeel en digitale bescherming

De investeringen in Defensie nemen de komende jaren toe. Veel aandacht gaat naar het cyberdomein, maar er komen ook helikopters en investeringen in personeel.

De federale regering heeft een akkoord bereikt over extra middelen voor het leger. Volgende week worden de plannen besproken op de ministerraad, maar minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) kreeg vanochtend al groen licht van het kernkabinet voor de aanpassing van de Strategische Visie. Tegen 2030 stijgen de defensie-uitgaven tot 1,54 procent van het bbp.

De Strategische Visie van Steven Vandeput (N-VA), Dedonders voorganger in de Zweedse regering, mikte nog op 1,3 procent tegen 2030. In die plannen was toen voor 9,2 miljard aan uitgaven voorzien, onder meer voor honderden nieuwe landvoertuigen, fregatten, drones en nieuwe F-35-gevechtsvliegtuigen. Daar komt nu zo’n 3 miljard euro bovenop.

Vanaf maart zou de beloofde loonsverhoging voor militairen stapsgewijs ingevoerd worden. Tegen 2024 zou dat maandelijks een verschil van 300 tot 500 euro moeten maken

Dedonder legde oorspronkelijk een maximaal plan op tafel waarmee het defensiebudget zou stijgen tot 1,6 procent. Groen, Ecolo en Vooruit vonden dat naar verluidt wat te veel van het goede. In La Libre zei Groen-vicepremier Petra De Sutter vanochtend nog dat ze uitging van 1,45 procent. Het werd uiteindelijk 1,54 procent. Het is nog onduidelijk welke elementen Dedonder precies moet laten vallen of uitstellen.

Achttien nieuwe heli’s

Zeker is dat er nieuwe helikopters komen, zo werd bevestigd aan De Standaard. De dagen van de NH90-helikopters zijn daarmee definitief geteld. De ambitieuze heli’s worden binnen Defensie vaak omschreven als ‘toptoestellen … als ze vliegen’. En dat laatste was vaak niet het geval. De vier NH90-heli’s die gebruikt worden ter ondersteuning van de landcomponent worden nu al aan de grond gehouden, nadat ze amper zes jaar gebruikt zijn. Het gebruik is eenvoudigweg te duur en er zijn tal van problemen met het onderhoud en wisselstukken. De vier NH90-toestellen die uitgerust zijn voor de marine, en die nu instaan voor search and rescue-opdrachten boven de Noordzee, zullen na de komst van de vervangers nog ingezet worden op de fregatten van de marine.

Dedonder plant veertien lichtere heli’s te kopen en vier zwaardere toestellen voor troepentransport. Op de verlanglijst van Dedonder, dat volgens een ingewijde ‘voor 99 procent is goedgekeurd’, staan voorts nog investeringen in nieuwe drones en luchtafweer. Er gaat ook een pak geld naar het nieuw op te richten cybercommando, dat een betere bescherming tegen alle mogelijke digitale aanvallen moet bieden. Tegen het einde van de legislatuur moet dat uitgroeien tot een heuse cybercomponent, naast de land-, lucht-, marine- en medische component.

Meer militairen, en beter betaald

Na een hele rist aankoopdossiers onder minister Vandeput moest en wilde Dedonder zich van bij haar aantreden richten op het personeel van Defensie. Door de golf van pensioneringen dreigde het leger onder de 24.000 personeelsleden te zakken, een grens die Vandeput had vooropgesteld. Dedonder is volop aan het aanwerven, zelfs in die mate dat het systeem soms oververhit raakt en er bijvoorbeeld instructeurs te kort zijn om al die nieuwe rekruten op te leiden of voldoende te trainen. Ze hoopt richting 29.000 personeelsleden te evolueren, met daarin een groter aandeel burgers. Vanaf maart zou de beloofde loonsverhoging voor militairen ook stapsgewijs ingevoerd worden. Tegen 2024 zou dat maandelijks een verschil van 300 tot 500 euro moeten maken.