Het verraad van Anne Frank: weten we nu echt wie het deed?

Foto: IF

Wie heeft Anne Frank verraden? Een groot team van onderzoekers, criminologen, historici, zelfs een oud-FBI medewerker heeft het raadsel ontsluierd. Het was een notaris, een jood trouwens. Arnold Van den Bergh was de naam. Maar is dat echt zo en zijn alle twijfels daarmee weg? Zou het kunnen dat de ene jood de andere naar de concentratiekampen stuurde?





We praten erover met historicus Marc Reynebeau. Niet alleen over de mogelijke oplossing van het raadsel maar ook over de blijvende impact en betekenis van Anne Frank.