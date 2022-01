Hoe geloofwaardig is een liefdesverhaal tussen links en rechts?

Deze week in Radar: Billie vs Benjamin, tv-fictie over een verliefd links meisje en een rechtse jongen, en de niet zo klassieke pianist Anthony Romaniuk.





Billie vs Benjamin is de nieuwste fictiereeks van Shelter, de makers van onder meer Wat als? en Studio Tarara. Het is gedurfde fictie over een links meisje en een rechtse jongen die op elkaar verliefd worden.

Mediaredactrice Valerie Droeven komt vertellen hoe geloofwaardig dat liefdesverhaal is en hoe productiehuis Shelter er met programma’s als Billie vs Benjamin de voorbije jaren erin slaagde om de Vlaamse tv-wereld meer smoel te geven.

En als links met rechts mag vrijen, dan mag klassiek ok een vrijage met popmuziek beginnen. Dat vindt toch de Australische barokmuzikant Anthony Romaniuk. Hij staat dit weekend op het podium in Brugge en Antwerpen. Romaniuk doet wat conservatievere fans van klassieke muziek complete heiligschennis vinden. Bach spelen op een elektrische Rodes-piano bijvoorbeeld. Door genrehokjes te doorbreken hoopt hij klassieke muziek bij een nieuw publiek te brengen, zo vertelt Jasper Croonen, recensent klassieke muziek bij De Standaard.