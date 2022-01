Broer van Dave De Kock reageert geschokt na dood Dean: ‘Als hij dit gedaan heeft, is levenslang zijn verdiende loon’

‘Wij worden op sociale media door veel mensen mee geviseerd als schuldige, terwijl wij even gechoqueerd zijn als iedereen.’ De broer van Dave De Kock hoopt dat de politie snel duidelijkheid heeft over wat er precies met kleuter Dean is gebeurd. ‘Als mijn broer dit gedaan heeft, dan zal hij wellicht levenslang krijgen, en dan is dat zijn verdiende loon.’