De Russische dreiging aan de grens met Oekraïne overschaduwt al heel de week het eenjarig jubileum van Biden als president van de VS. En dat is niet alleen de fout van Poetin. Biden werkte zichzelf onnodig in nesten toen hij woensdagavond een ‘kleine invasie’ leek goed te praten. Donderdag volgde al snel een nieuwe mededeling. Bekijk in bovenstaande video hoe Biden de meubelen probeert te redden.