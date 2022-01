Amerikaanse zanger Meat Loaf is op 74-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse zanger Meat Loaf is overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Hij werd 74.

Op de Facebookpagina en ook verschillende Amerikaanse media werd het overlijden van de zanger aangekondigd. Hij stierf in de nacht van donderdag op vrijdag. Zijn dochters, vrouw en dichte vrienden konden in de 24 uur voor zijn overlijden afscheid nemen. ‘Zijn carrière strekt zich uit over 6 decennia, hij verkocht meer dan 100 miljoen platen en hij speelde ook mee in 65 films’, aldus het Facebookbericht. De plaat Bat out of hell prijkt nog steeds in de top 10 best verkochte albums ooit.

Marvin Lee Aday, beter bekend onder zijn artiestennaam Meat Loaf, is bekend van hits zoals ‘Paradise by the dashboard light’, ‘Bat out of hell’ en ‘I would do anything for love’. Veel van zijn nummers werden geschreven door Jim Steinman en hadden een ‘bombastisch en groots’ geluid. Ook Steinman overleed recent.