Verenigde Arabische Emiraten willen Antwerpse drugscrimineel ‘dikke Nordin’ niet uitleveren

De Verenigde Arabische Emiraten weigeren om Nordin El Hajjioui, een van de toptargets van justitie, uit te leveren aan ons land. Een rechtbank in Dubai heeft drie uitleveringsverzoeken uit ons land afgewezen. El Hajjioui wordt vervolgd voor internationale drugssmokkel en het aansturen van een criminele organisatie die aanslagen pleegde in het drugsmilieu.

El Hajjioui, in Antwerpen bekend als ‘dikke Nordin van den Dam’, wordt al jaren gezocht door justitie in Antwerpen. Hij geldt als een van de belangrijkste spelers in de Antwerpse cocaïnesmokkel en wordt ...