Overlegcomité komt opnieuw samen: komen er vandaag versoepelingen?

Het Overlegcomité met daarin vertegenwoordigers van de federale en deelstaatregeringen komt straks om 13 uur opnieuw samen om de gezondheidssituatie en de bijbehorende maatregelen te evalueren. Wat wordt de volgende stap?

Kunnen we straks weer gaan kijken naar onze favoriete voetbalclub? Met hoeveel tegelijk kunnen we naar een concert? En vooral, vanaf welke drempelwaarden van opnames in ziekenhuizen of op intensieve zorg zal dit mogelijk zijn? Het Overlegcomité van de verschillende regeringen van het land moet vandaag de langverwachte knopen doorhakken over de coronabarometer. Die koppelt epidemiologische drempels aan concrete maatregelen, wat de voorspelbaarheid van het beleid ten goede moet komen.

De barometer zal focussen op cultuur, horeca en sport, met drie niveaus van maatregelen: geel, oranje of rood, met telkens een onderscheid tussen binnen en buiten, met een publiek dat rondloopt of blijft zitten. Vele sectoren kijken uit naar de cijfers die bepalen wanneer van de ene naar de andere fase wordt geschakeld om te kunnen heropstarten of rendabel te kunnen werken.

Er kunnen in de fase rood nog altijd activiteiten verboden zijn, bijvoorbeeld een activiteit binnen met een publiek dat rechtstaat, rondloopt en veel onderling contact heeft, zoals in een discotheek. Maar vele activiteiten zullen ook in fase rood kunnen doorgaan, zij het onder strikte voorwaarden.