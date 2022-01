Werknemers van John de Mol reageren via advertentie: ‘met verbazing aangehoord’

Verschillende vrouwen die voor Talpa, het mediabedrijf van John de Mol, werken, reageerden op zijn uitspraken over het The voice-schandaal. Daarvoor palmden ze advertentieruimte in bij het Nederlandse Algemeen Dagblad.

‘We hebben de reactie van John de Mol met stijgende verbazing en het schaamrood op de kaken aangehoord.’ De werknemers van De Mol zijn duidelijk in de advertentieruimte van AD: ‘Het ligt niet aan de vrouwen’, zeggen ze. De Mol had gisteren in een ophefmakende documentaire over seksueel misbruik in een van zijn succesprogramma’s The voice gezegd dat vrouwen tijdig aan de bel moeten trekken. Hij meende dat er genoeg meldpunten waren en stelde luidop de vraag waarom die stap niet gezet werd. ‘Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte, ik weet niet wat het is, maar ik wil me er graag in verdiepen’, zei De Mol in de documentaire.

Een kromme redenering, vinden de vrouwen uit z’n bedrijf. Volgens hen is een cultuurverandering nodig binnen het bedrijf. ‘Het gedrag van vrouwen is niet het probleem. En ook niet de oplossing’, laten ze weten. Met het statement willen de vrouwen ten slotte alle andere slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer een hart onder de riem steken.