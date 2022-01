Delhaize schrapt papieren kasticket (en spaart drie voetbalvelden aan bos per jaar)

Winkelketen Delhaize gaat het papieren kasticket zo veel mogelijk vervangen door een digitaal ticket. De supermarkt is een van de eerste voedingswinkels in ons land die het systeem zal aanbieden.

Voor wie ooit al eens een kassaticket kreeg dat langer was dan zijn boodschappenlijstje, zal het digitale kassaticket als muziek in de oren klinken. Voortaan kunnen Delhaize-klanten hun kassaticket gewoon per mail ontvangen. Daarvoor moet je je wel eerst aanmelden via de app.

‘In België is het juridisch verplicht om een officieel aankoopbewijs aan te bieden aan elke klant’, zegt woordvoerder Roel Dekelver. ‘Tot nu toe gebeurde dat enkel via een papieren ticket. Maar vanaf nu kan de Superplus-klant het bewijs ontvangen op een digitale manier én dus via een mailadres dat gekoppeld is aan de MyDelhaize- app.’ In ons land is Delhaize een van de eerste die het voortaan zo aanpakt. Wie bij meubelgigant Ikea zijn Family-kaart al eens bovenhaalt aan de kassa, kent het systeem wel al.