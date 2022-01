Doomsday Clock blijft op 100 seconden voor middernacht staan

De wijzers van de beruchte Doomsday Clock, die symbolisch aangeeft hoe dicht de wereld bij een apocalyptisch einde staat, blijven op honderd seconden voor middernacht staan. Dat heeft de Bulletin of the Atomic Scientists donderdag meegedeeld.

‘De drempel van het onheil is geen plaats om te treuzelen’, schreef het Bulletin bij de beslissing om de wijzers van de klok op dezelfde positie te laten staan als een jaar eerder. Nooit eerder stonden de wijzers zo dicht bij de symbolische apocalyps.

De Doomsday Clock werd 75 jaar geleden opgericht door wetenschappers om symbolisch aan te geven hoe dicht de mensheid bij een apocalyptisch einde staat.

Derde jaar

Het is het derde jaar op rij dat de klok op honderd seconden voor middernacht is gezet. De Doomsday Clock heeft nog nooit dichter bij middernacht gestaan, ook niet tijdens de Koude Oorlog.

Toch zag The Bulletin of the Atomic Scientists, dat verantwoordelijk is voor de jaarlijkse onthulling van de klok, het afgelopen jaar een paar positieve ontwikkelingen. Die moesten echter wel opboksen tegen de aanhoudende verspreiding van kernwapens, de klimaatcrisis en de opkomst van biologische bedreigingen. Daarom besloten ze de tijd ongewijzigd te laten.

‘De Doomsday Clock houdt stand op 100 seconden tot middernacht. Maar stilstand is geen goed nieuws’, zei professor Sharon Squassoni aan The Guardian die zetelt in de wetenschaps- en veiligheidsraad van The Bulletin. In die positie beslist ze mee welke tijd de klok aangeeft. ‘In feite weerspiegelt [de stilstand, red.] het oordeel van het bestuur dat we vastzitten in een hachelijk moment, een moment dat noch stabiliteit noch veiligheid brengt.’

Daden

Voorbeelden positieve ontwikkelingen zijn de verlenging van New Start, het nucleair ontwapeningsverdrag tussen Rusland en de VS, de hervatting van de besprekingen over het nucleaire programma van Iran, en het aantreden de Amerikaanse Joe Biden. Daardoor is er in de VS opnieuw een regering aan de macht kwam die gelooft in klimaatwetenschap en heeft beloofd zich in te zetten om de wereldwijde uitstoot te verminderen.

Daartegenover staat echter dat Rusland en Noord-Korea actieve biologische wapenprogramma’s hebben en China en Iran heb op de hielen zitten. De huidige coronacrisis toont aan dat de wereld kwetsbaar zou zijn indien er biologische wapens worden ingezet, stelde de raad vast.

Bovendien gaan de nucleaire gesprekken met dat laatste land te traag, stellen de wetenschappers, en zijn de wereldwijde acties tegen de klimaatcrisis te zwak. Woorden en beloftes alleen zijn niet genoeg, klinkt het. De wetenschappers achter de klok willen vooral daden zien.