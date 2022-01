De Amerikaanse president Joe Biden verwacht dat Rusland soldaten zal sturen naar Oekraïne, maar daarvoor een hevige prijs zal betalen. Hij onthulde ook dat er binnen de Nato geen volledige consensus is over de situatie.

Op een persconferentie in de Amerikaanse hoofdstad Washington is Biden ingegaan op vragen van journalisten over de huidige spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens de Amerikaanse president is zijn ...