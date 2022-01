Podcasttips | Een nostalgische trip naar de late jaren 2000

Hunkeren jongeren naar een hedonistische levensstijl? Dat is de vraag die de redactrices van The polyester podcast zich stellen, wanneer ze het fenomeen ‘indie sleaze’ bespreken. De BBC maakte dan weer een uitstekende reeks over de wortels van Qanon.

Op sociale media is er heel wat buzz over het nieuwe seizoen van Euphoria, de geflipte jongerenreeks van HBO met Emmy-winnares Zendaya in de hoofdrol. In het eerste seizoen deinsde die reeks er niet voor terug om te choqueren - denk maar aan een montage van dick pics -, maar het nieuwe seizoen doet er nog een schepje bovenop. Trop is te veel, vindt mediaredactrice Valerie Droeven. Ze legt uit waarom in Radar, de cultuurpodcast van De Standaard.

1. Een nostalgische trip naar de late jaren 2000

Millennials zien in Euphoria een eigentijdse Amerikaanse update van Skins. Die Britse jongerenreeks was bij ons rond 2008 te zien op Jim TV en inspireerde in het Verenigd Koninkrijk tal van uit de hand gelopen huisfeestjes. Net als in Euphoria werd er gretig geslikt, gesnoven en gekoketteerd met mentale problemen. Ik zat toen zelf nog op de schoolbanken en was meteen verkocht voor deze hedonistische puberfabel. Enkel en alleen het vermelden van Skins is voor mij reden genoeg om in een nostalgisch konijnenhol te belanden.

Gelukkig werd ik deze week op mijn wenken bediend door nichemagazine Polyester. In hun podcast leggen twee redactrices aan hun jongere Gen Z-collega uit wat ‘indie sleaze’ was en niet was. Kort samengevat: ‘indie sleaze’ is een verzamelnaam voor de hipster party-stijl van pakweg 2006 tot 2012. Denk aan leggings, over the top gekleurde zonnebrillen, streepjes, veel streepjes en bands als Klaxons en Yeah Yeah Yeahs. Skins is er de televisie-exponent van.

Volgens verschillende modebladen en trendwatchers is ‘indie sleaze’ aan een revival toe. Dat valt nog af te wachten, maar de Polyester-redactrices geven wel twee goede redenen waarom dat zo zou zijn. De verheerlijking van feestjes en hedonisme is extra aanlokkelijk in covid-tijden en bovendien is het nihilisme ervan een logisch antwoord op het overdreven correcte wokegedachtegoed. ‘Kijk maar hoeveel ergernis de woke reboots van Gossip girl en Sex and the city opwekken’, klinkt het. Dan raakt de brutaliteit van Euphoria collectief een gevoeligere snaar.

Ja, er valt echt nog wat te vertellen over radicaal-rechts in Amerika. Foto: BBC Sounds

2. The coming storm zoekt de oorsprong van Qanon

Over naar het serieuzere werk met … alweer een podcast over het extremisme van rechts-Amerika. Een jaar na de bestorming op het Capitool kwam de BBC op de proppen met The coming storm. Op televisie kon je al naarFour hours at the capitol kijken, een hallucinante reconstructie die je kaak op de grond doet vallen. Hoe is dit in godsnaam kunnen gebeuren? The coming storm tracht die vraag te beantwoorden.

Ik dacht het onderhand wel gehoord te hebben. Rabbit hole van The New York Times vertelde ons hoe algoritmes onze gedeelde werkelijkheid verstoren. Sudhir breaks the internet toonde aan hoe sociale mediabedrijven daar niet mee omkunnen. En onze eigen podcast, Het complot tegen de waarheid, legde haarfijn bloot hoe we allemaal vatbaar zijn voor complotdenken. Bovendien hadden we net vier jaar Trump meegemaakt. Valt daar nog iets aan toe te voegen?

Toch wel. Journalist Gabriel Gatehouse gaat dieper in op de Qanon-theorie. Je weet wel: het geloof dat een mol in het overheidsapparaat de zogenaamde deep state omver zal werpen. In plaats van te veel aandacht te besteden aan het onsamenhangende web van Q-nonsens, rolt Gatehouse de draad af naar de oorsprong van die theorieën. Op die manier wijkt hij af van de platgetreden paden.

De podcast is ook gewoon erg goed gemaakt. Luister maar naar de proloog. De makers grijpen je meteen bij het nekvel, dankzij een goed geschreven voice-over en opzwepend sounddesign. Gatehouse biecht op dat hij een ‘gigantische journalistieke fout’ gemaakt heeft. Maanden voor de bestorming op het Capitool had hij een interview met de ‘Q-sjamaan’ laten schieten, omdat hij hem te krankzinnig vond. Het is het begin van deze ontdekkingsreis.

Zijn interesse in de samenzweringstheorieën brengen hem onder andere tot Arkansas, waar onzin over de Clintons verteld wordt alsof het om oude volksverhalen gaat. Ondertussen heeft Gatehouse geleerd om geduldig te luisteren. Niets is hem te gek. Want wie goed luistert, ontdekt dat zelfs de meest bizarre geloofssystemen akelig banaal zijn van oorsprong. Zo bekent een voormalige studievriend van Bill Clinton dat hij ‘allicht een aandeel heeft’ in de huidige gekte.

Niemand werd veroordeeld voor een aanslag waarbij twee doden vielen. Hoe kan dat? Foto: NPO/Radio 1

3. Wat deed de IRA in Nederlands Limburg?

In 1990 werden twee Australiërs allicht per vergissing vermoord op het marktplein van Roermond. Alles wijst naar de IRA, het Iers Republikeins Leger. Toch werd er nooit iemand veroordeeld voor de aanslag. De rimpelingen daarvan zijn nog altijd voelbaar. Frans Pollux blaast het stof van de zaak in samenwerking met de VPRO en De Limburger.

Zo spannend als pakweg Het geheim van Rijswijk wordt het hier niet. Pollux heeft een interessante zaak in handen, maar vertelt nogal gesticulerend. De hyperbolen worden niet geschuwd: ‘een ongelooflijk verhaal’, ‘een vergeten verhaal’, ‘verschrikkelijk’. Al is het een geruststelling dat Limburg ook in Nederland het centrum van de wereld is. Maar goed, alle gekheid op een stokje, liefhebbers van true crime en geschiedenis zullen hier hun hart aan ophalen.

