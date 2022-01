Benedictus nalatig bij misbruik priesters

Paus emeritus Benedictus greep niet in bij zeker vier kindermisbruikzaken toen hij nog aartsbisschop was in München.

Heel het pontificaat van paus Benedictus werd erdoor getekend en nu nog blijven de misbruikschandalen in de katholieke kerk hem achtervolgen. Gisteren publiceerde een Duits advocatenkantoor de resultaten van een lang en grondig onderzoek naar gevallen van misbruik in het belangrijke aartsbisdom München en Freising. Het was het bisdom zelf dat om het onderzoek had gevraagd.

De experts zijn tot de conclusie gekomen dat zeker 235 priesters en andere geestelijken uit het bisdom tussen 1945 en 2019 minstens 497 slachtoffers maakten. Het waren vooral minderjarige jongens. De meeste van die daders zijn volgens het rapport gewoon in dienst kunnen blijven, ook nadat er beschuldigingen tegen hen waren geuit.

Ook Ratzinger keek weg

De meeste aartsbisschoppen keken gewoon weg. Ook Joseph Ratzinger was voor hij naar Rome vertrok, vijf jaar lang de hoogste verantwoordelijk in het bisdom. Ook hij zou zeker in vier misbruikzaken de andere kant hebben uitgekeken. In twee gevallen ging het om geestelijken die kinderen misbruikten, maar toch konden voortwerken. In en derde geval zou Ratzinger hebben toegestaan dat een priester die zich in het bisdom Essen schuldig had gemaakt aan het misbruiken van een 11-jarig jongetje, in München terechtkon om er ‘therapie’ te ondergaan. Later zou blijken dat hij gewoon doorging met het misbruik. Daarvoor werd hij in 1986 veroordeeld, maar pas in 2010 werd hij definitief uit zijn ambt gezet.

De huidige aartsbisschop van München, Reinhard Marx, bood vorig jaar zijn ontslag aan bij paus Franciscus omdat hij vond dat Duitse kerk gefaald had bij de aanpak van seksueel misbruik. Franciscus weigerde later dat ontslag. Marx is een vertrouweling van de huidige paus.

Benedictus ontkent

Benedictus – ondertussen 94 jaar – ontkent de beschuldigingen in het rapport. ‘Hij beweert dat hij niet op de hoogte was van bepaalde feiten. Maar op basis van onze informatie, geloven we dat dit niet zo is’, zei advocaat Martin Pusch. Benedictus nam in 2013 ontslag als paus. Tijdens zijn pontificaat nam hij de groeiende stroom misbruikzaken zeker ernstig. Hij trad ook enkele keren hard op. Toch kreeg hij nooit echt greep op de schandalen. Zijn gevoel van onmacht daarover speelde zeker een rol bij zijn onverwacht ontslag in 2013.

Ook zijn opvolger Franciscus blijft ermee worstelen. Het Vaticaan liet gisteren weten dat ze ‘schaamte en berouw’ voelt en dat men het rapport grondig zal besturen.