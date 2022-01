Meskerem Mees schiet hoofdvogel af op Europese popprijzen

De Belgische singer-songwriter Meskerem Mees heeft de Grand Jury Prize gewonnen op de Music Moves Europe Awards. Deze jaarlijkse prijs voor nieuwe en populaire muziek kiest met de steun van de Europese Unie elk jaar voor opkomende artiesten die de Europese sound van vandaag en morgen vertegenwoordigen. De prijs wordt uitgereikt op het showcasefestival Eurosonic Noorderslag.

De Gentse singer-songwriter Meskerem Mees schiet de absolute hoofdprijs af op de Music Moves Europe Awards. De Grand Jury Prize levert haar 10.000 euro en een voucher van 5.000 euro op om mee te touren. Ze was samen met veertien andere acts genomineerd voor de prijs. De internationale jury kiest vijf winnaars, maar slechts één act wint de Grand Jury Prize, in dit geval Meskerem Mees.

‘Deze award vertegenwoordigt bekende laureaten als Stromae, Adele, Mumford & Sons en Rosalia. De prijzen zullen me helpen om mijn volgende album te financieren, eentje waarin ik nog veel meer met nieuwe geluiden, instrumenten en artiesten wil experimenteren. Ik wil iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt’, zegt Meskerem Mees in een eerste reactie. Ook de Belgische Lous and the Yakuza won al eens een Music Moves Europe Talent award.

Meskerem Mees overtuigde een jury die bestaat uit Gemma Bradley (BBC Radio 1), Cindy Castillo (Mad Cool Festival), Kevin Cole (KEXP), Bryan Johnson (Spotify) en Alyona Alyona (Public Choice winnaar 2021). Hun keuze was duidelijk. ‘We waren unaniem in onze keuze. Authentiek, geheimzinnig en tijdloos met een prachtige stem. Meskerem Mees valt op, met haar soulvolle liedjes en perfecte performance. Zij heeft het gewoon’, benadrukt de jury. Het zal de Gentse ongetwijfeld geen windeieren leggen om in het bovenste laatje te liggen bij zulke invloedrijke stemmen in de muziekwereld.

De jury koos nog vijf andere laureaten. Dat zijn Blanks (Nederland), Denise Chaila (Ierland), ?EVA (Hongarije), Mezerg (Frankrijk) en Alina Pash (Oekraine). Ladaniva (Armenie) wint de publieksprijs.

Awardslieveling

De Europese muziekprijzen zijn in 2004 in het leven geroepen om Europese popmuziek een duwtje in de rug te geven en aanstormend talent in de kijker te zetten. In vergelijking met Anglo-Amerikaanse muziek is het aandeel van muziek uit het Europese vasteland nog relatief klein in de popwereld, staat te lezen op de website. Daar willen de prijzen, met steun van de EU, verandering in brengen. De prijs is al een aantal keer van naam veranderd. Oorspronkelijk heette die de European Border Breakers Awards (EBBA), later de Music Moves Europe Talent Award en nu dus Music Moves Europe Awards.

Meskerem Mees bracht in november vorig jaar haar debuutalbum uit. De 13 nummers op Julius waren in deze krant meteen goed voor vier sterren. Mees had toen net een drukke festivalzomer achter de rug. In ons land was ze een van de meest geboekte artiesten. Op het jazz-festival van Montreux won ze bovendien de Jazz Talent Award 2021. Dat was opvallend en niet alleen omdat ze Belgisch is, maar ook omdat Meskerem Mees geen pure jazz maakt. De jury ging echter volledig overstag voor haar présence en stem. In ons land kwam Mees op de radar te staan toen ze Humo’s Rock Rally in 2020 won.