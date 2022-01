Folkzangeres sterft nadat ze bewust corona had opgelopen

Hana Horka, een Tsjechische zangeres die deel uitmaakte van de folkgroep Asonance, is op 57-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van covid-19. Horka, die niet gevaccineerd was, had volgens haar zoon de ziekte opzettelijk opgelopen.

Toen haar zoon Jan Rek en haar man in de kerstvakantie besmet raakten met het coronavirus, moest Hana Horka zich normaal gezien een week van hen isoleren. ‘Maar dat deed ze niet, ze bleef de hele tijd bij ons’, getuigt haar zoon aan BBC News. ‘Ze wilde zichzelf liever blootstellen aan het virus, ook al was ze niet gevaccineerd. Dan was ze ervan af, zei ze. En kon ze opnieuw vrijer bewegen in het land (in Tsjechië is een bewijs van vaccinatie of van een recente infectie vereist om toegang te krijgen tot veel sociale en culturele locaties, red.).’

Twee dagen voor haar dood schreef Horka nog op social media dat ze herstellende was van covid-19 en dat het goed met haar ging. ‘Binnenkort eindelijk opnieuw naar het theater, naar de sauna, naar concerten...’, schreef ze erbij.

Rugpijn

Ook op de dag dat ze stierf, een zondagochtend, voelde ze zich aanvankelijk nog goed. Ze had zich zelfs al klaargemaakt om te gaan wandelen, maar toen begon haar rug plots pijn te doen en besloot ze om even in bed te gaan liggen. ‘Na ongeveer tien minuten was het allemaal voorbij’, aldus haar zoon. ‘Ze stikte.’

Hoewel Horka – in tegenstelling tot haar man en haar zoon – niet gevaccineerd was, geloofde ze ook niet in de complottheorieën rond de vaccins, zegt haar zoon, die nu anderen probeert te overtuigen om zich wel te laten inenten tegen het virus. ‘Haar filosofie was dat ze liever covid-19 zou krijgen dan een spuit’, zegt hij. ‘Dat is haar nu fataal geworden.’