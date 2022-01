Dave De Kock verzet zich tegen overlevering aan België

Dave De Kock gaat niet akkoord met zijn overlevering aan België. Dat laat het Nederlands Openbaar Ministerie weten in een persmededeling. België had woensdag door middel van een Europees Arrestatiebevel Nederland verzocht de man over te leveren. Een rechtbank in Amsterdam zal nu beslissing over die overlevering.

Dave De Kock, de hoofdverdachte in de dood van de vierjarige Dean Verberckmoes, heeft zich verzet tegen zijn overlevering aan België. Dat laat het Nederlands Openbaar Ministerie donderdagnamiddag weten. Hij verscheen diezelfde dag voor de officieer van justitie in Amsterdam, die besloot om hem aan te houden en in overleveringsdetentie te plaatsen. Het is de eerste stap om De Kock weer naar België te halen. De beslissing van officier van justitie wordt op 28 januari wel nog een keer getoetst door de Amsterdamse rechtbank. Dat is wettelijk verplicht in Nederland.

Maar door het verzet van De Kock is zijn overlevering nog niet voor volgende week. De Internationale Rechtshulpkamer, een andere instantie van de rechtbank van Amsterdam, heeft 60 dagen de tijd om te beslissen over de overlevering, zo staat te lezen in het bericht van het Openbaar Ministerie.

Eens in België zal De Kock voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die hem hier in verdenking zal stellen, vermoedelijk ook op verdenking van moord en ontvoering. Justitie in Nederland ging ermee akkoord dat De Kock in ons land zal vervolgd worden. Daarom werd ook om een overlevering gevraagd via een Europees Arrestatiebevel.

Jef Vermassen, de advocaat van Deans moeder Elke Verberckmoes, zei gisteren in deze krant dat hij het belangrijk vindt dat de verdachte naar België overgeplaatst zou worden. De advocaat ­gelooft dat het assisenhof – met een jury van twaalf burgers en ­uitgebreide getuigenverhoren – garant staat voor een grondige rechtsgang en een juist oordeel.

Geen details

Het Oost-Vlaamse parket geeft voorlopig geen details op vraag van de onderzoeksrechter. Over de autopsie wordt ook nog niet gecommuniceerd. Dinsdagochtend werd wel meegedeeld dat R.W., de Nederlandse vriendin van De Kock, ook aangehouden is op verdenking van moord en ontvoering.

Uit een opsporingsbericht van de Nederlandse politie is intussen gebleken dat De Kock het lichaam van de vierjarige kleuter Dean zaterdag heeft achtergelaten aan Neeltje Jans in Zeeland. De Belg werd maandag opgepakt in de provincie Utrecht op verdenking van ontvoering van het jongetje. Diezelfde dag werd het lichaam teruggevonden.