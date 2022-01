Het Youtubekanaal Boos lanceert een docu over grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. Bekijk de aflevering hierboven.

In totaal hebben zich bij het programma Boos 19 mensen gemeld die klachten hebben over The voice-bandleider Jeroen Rietbergen. Het gaat vooral om jonge vrouwen, die allemaal het slachtoffer werden van grensoverschrijdend gedrag, seksueel getinte opmerkingen en ongewenste foto’s.

In de documentaire komen vermeende slachtoffers anoniem aan het woord. Ze vertellen over de ongewenste praktijken die tussen 2010 en 2021 plaatsvonden.

Eerder deze week legde de Nederlandse zender RTL de opnames van het populaire programma stil vanwege de beschuldigingen. Jeroen Rietbergen, vriend van presentatrice Linda de Mol en bandleider in het programma, stapte op. Linda de Mol liet weten dat de relatie verbroken is.

Ook Marco Borsato wordt genoemd in de reportage. De zanger was jarenlang coach bij The voice kids en zou daar jarenlang ongepast contact hebben gehad met minderjarige meisjes. Drie vrouwen vertelden aan Boos-presentator dat Borsato hen betast had aan de billen. Een veertienjarige kandidate getuigde dat Borsato haar billen aanraakte tijdens een barbecue. Toen ze van hem wegliep, zocht hij haar achteraf opnieuw op. Haar ouders bevestigen dat verhaal. Ook een dertienjarige kandidate kwam met een gelijkaardig verhaal. Tegen Marco Borsato was eerder al aangifte gedaan wegens seksueel misbruik.

Aangifte van verkrachting tegen Ali B.

Er is geen officiële klacht ingediend tegen bandleider Jeroen Rietbergen, wel tegen jurylid Ali B. Een meisje dat anoniem wenst te blijven deed aangifte van verkrachting. ‘Hij gaf een korte rondleiding door de studio en ging naast me zitten. Hij begon mij opeens te zoenen. Op dat moment voelde ik mij in zo’n positie, dat hij zo machtig was, dat ik dacht: “wat jij wil, dat moet nu gebeuren”. Dus liet ik het over mij heen komen. Toen heeft hij seks met mij gehad’, aldus een van de vrouwen.

‘Ali heeft nooit misbruik gemaakt van zijn positie en heeft zich nooit seksueel grensoverschrijdend gedragen. We wachten het onderzoek met vertrouwen af’, reageerde zijn management.

Producer en machtige mediaspeler in Nederland John de Mol zegt dat hij al in 2019 op de hoogte was van het grensoverschrijdend gedrag van Jeroen Rietbergen, die ook zijn schoonbroer is.