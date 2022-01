Te lang doorgewerkt voor bevalling? Geen uitkering, zegt CM

Volgens de wet mag een vrouw in de laatste week voor haar bevalling niet langer werken. Omdat huisarts Julie De Vos (30) dat in volle coronacrisis toch deed, weigerde de CM haar uitkering voor moederschapsrust te betalen. Pas na een storm op sociale media gaat het ziekenfonds alsnog ‘op zoek naar een oplossing’.

‘Gezien de wetgeving verplicht om te stoppen en u dat niet heeft gedaan, heeft u geen recht op een uitkering voor uw moederschapsrust.’ Die boodschap kreeg de Gentse huisarts Julie De Vos (30) vanmorgen in haar mailbox. Ondergetekende: de Christelijke Mutualiteit (CM). ‘De situatie blijft onveranderd en we zijn in de huil-fase beland’, schreef De Vos in een bericht op sociale media, dat tot een storm van verontwaardiging leidde.

De Vos beviel eind vorig jaar van een zoontje, haar tweede kind. In de directe aanloop naar de bevalling, die was uitgerekend voor 1 november, werd de huisartsenpraktijk waar de vrouw werkt, overspoeld met coronabesmettingen. ‘Mijn collega’s en ik verzopen in het werk, ik zag dat mijn collega’s in burn-out gingen’, zegt ze. Bovendien slaagde de huisartsenpraktijk er niet in om een vervanger voor De Vos te vinden. ‘Elke arts in heel België verdrinkt dan ook in het werk. Toen heb ik mijn collega’s gezegd dat ik, om hen te helpen, zou blijven doorwerken zo lang dat fysiek mogelijk was.’

De Vos had toen al van haar gynaecoloog te horen gekregen dat haar zoon waarschijnlijk pas later dan de uitgerekende datum geboren zou worden. Ze bleef werken tot 29 oktober. Ruim een week later, op 9 november, werd haar zoon geboren.

‘Niet normaal’

Toen De Vos vervolgens contact opnam met de CM voor de uitbetaling van haar uitkering voor moederschapsrust, weigerde het ziekenfonds dat. ‘Dat is niet mogelijk’, schreef de CM in een eerste e-mail. De Vos had volgens de wet immers een week voor haar uitgerekende datum – dus op 25 oktober – moeten stoppen met werken. Aangezien ze dat niet had gedaan, aldus de CM, ‘is er helaas geen recht op een uitkering’. ‘Ik had vooraf nog nooit van het bestaan van die regel gehoord’, zegt De Vos.

Op Twitter schreef ze toen: ‘Er is een wereldwijde crisis gaande, de huisartsen kunnen niet meer van het werk, maar ik ben mijn uitkering kwijt omdat ik te lang heb doorgewerkt om mijn collega’s te helpen. Belgische logica.’

Na enkele maanden van mailverkeer heen en weer bevestigde de CM vanmorgen nogmaals dat De Vos ‘geen recht heeft op een uitkering’. Op Twitter leidde het tot een storm aan reacties. Ook federale parlementsleden toonden zich verontwaardigd en doken in de wetgeving. Onder meer N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel noemde de beslissing van de CM ‘ongrondwettelijk’ en kwam even later zelfs tot de conclusie dat die niet in lijn ligt met de wet. ‘Volgens mij zit CM hier helemaal fout’, schreef ze.

Wetswijziging?

Enkele uren later kreeg De Vos telefoon van de directeur van CM Oost-Vlaanderen. ‘Hij zei dat hij mijn dossier bekeken had, dat dit inderdaad niet normaal is, en dat het in orde gebracht zal worden’, zegt De Vos aan de telefoon.

In een persbericht schrijft de CM nog wat later: ‘Wij hebben alle begrip voor het ongenoegen van de vrouw en zullen er alles aan doen om een oplossing te vinden.’ CM wijst erop dat de wettelijke verplichting om een week voor de vermoedelijke bevallingsdatum te stoppen met werken, ‘er is gekomen ter bescherming van moeder en kind. Voor hun gezondheid is het belangrijk dat zij de nodige rust inbouwen in aanloop naar de bevalling. Uiteraard dienen wij die wetgeving te volgen. Echter begrijpen wij dat in deze specifieke situatie de wetgeving botst met het rechtvaardigheidsgevoel.’

Onder andere Van Peel geeft alvast aan dat ze ‘bekijkt of er een wetswijziging mogelijk is’. ‘Er is geen enkele verantwoording te vinden voor dit principe.’ De Vos zegt dat ze ‘het jammer vindt dat je blijkbaar een groot bereik op sociale media nodig hebt om voor kafkaiaanse situaties zoals deze een oplossing te krijgen.’