Belgische vrouw neergestoken in Marokko, terreuronderzoek geopend

Een Belgische vrouw is zaterdag in de Marokkaanse stad Agadir neergestoken. Er is een terrorismeonderzoek gestart, zo meldt het federaal parket.

Een Franse toeriste van 79 jaar oud werd zaterdagnamiddag op een markt in Tiznit met een blank wapen om het leven gebracht. Diezelfde avond viel dezelfde dader ook de klanten van een café aan in Agadir, bij wie een Belgische vrouw.

‘Zij is geboren in 1955, is afkomstig uit de regio Bergen en verblijft in Marokko,’ meldt het federaal parket. ‘Ze is ernstig verwond, maar volgens lokale artsen verkeert ze niet in levensgevaar. Naar aanleiding van deze feiten hebben de Marokkaanse autoriteiten een dossier geopend wegens terrorisme. Het federaal parket van België heeft, in nauwe samenwerking met het Nationaal Antiterrorismeparket van Frankrijk (PNAT), besloten om eveneens een dossier te openen, wegens poging tot moord in een terroristische context.’

De vermoedelijke dader, een 31-jarige man, werd na de aanval in Agadir opgepakt. Het Marokkaanse parket vertrouwde het moordonderzoek ook aan de antiterreurpolitie toe omdat het een ‘terroristisch motief’ vermoedt. De politie preciseerde ook dat de verdachte van 25 september tot 25 oktober 2021 in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen was.

Dankzij de aanwezigheid van een Belgische verbindingsofficier (politie) en een Belgische verbindingsmagistraat in Marokko kan er snel en doeltreffend worden samengewerkt met de Marokkaanse politie en gerechtelijke autoriteiten, aldus nog het federaal parket.

Volgens het parket zou de vrouw geen toerist zijn en ook geen dubbele nationaliteit hebben.