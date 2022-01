Klacht verkrachting Overpoort geseponeerd: ‘Gebrek aan bewijs na grondig onderzoek’

Er komt geen rechtszaak over de klacht van een 18-jarige vrouw die in november verkracht zou zijn geweest in een café in de Overpoortstraat.

Begin november werd een 18-jarig meisje aangetroffen op de trappen van de Albert Heijn in de Overpoortstraat. Ze was in schok en verklaarde dat ze verkracht was in de toiletten van een café in de Overpoortstraat. Na de aangifte van het slachtoffer voerden politie en parket een grondig onderzoek.

‘Er kon snel een mogelijke verdachte worden geïdentificeerd’, meldt het parket nu. ‘Zowel verdachte als slachtoffer werd uitgebreid verhoord en camerabeelden werden grondig geanalyseerd. Op basis van het resultaat van het onderzoek heeft het parket geoordeeld om de klacht te seponeren bij gebrek aan bewijs.’

Het onderzoek naar een verkrachting van een andere vrouw in het Coyendanspark enkele weken voordien loopt nog.

In het najaar kwamen honderden mensen in Gent en Brussel op straat om de problematiek van seksuele geweld in het uitgaansleven aan te kaarten.