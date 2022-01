Sarah Vandeursen stopt met ‘De ideale wereld’

Sarah Vandeursen (39) neemt afscheid van De ideale wereld. Na jaren als sidekick en actrice in de satirische actuashow voelt ze dat het op is. ‘Ik begon cynisch te worden’, zegt ze. ‘Het is niet gezond om hele dagen uitsluitend met humor bezig te zijn.’

Niet alleen presentator Jan Jaap van der Wal stopt met De ideale wereld, ook Sarah Vandeursen kondigt haar vertrek aan. Dat deed ze in De afspraak op Canvas. ‘Er zijn verschillende redenen, maar één ervan is dat ik cynisch begon te worden’, zegt ze. ‘Ik had mezelf beloofd dat ik zou stoppen als dat zou gebeuren. Mensen denken dat het plezant is om hele dagen met humor bezig te zijn. Maar het is ook zwaar.’

De kloof met het echte leven werd te groot, aldus Vandeursen. ‘Als je over alles een grap moet maken, blijft er niks over. Ik kon niets meer serieus nemen. Al wat bleef, was het idee: Waar is de mop? Maar sommige zaken zijn niet om te lachen. Iets kan ook mooi zijn, lief, goed gevonden of schattig. Dat was ik kwijt.’

Filmscenario

Ook Jan Jaap van der Wal vond de tijd al rijp en kondigde in november zijn vertrek aan. Hij blijft nog tot mei aan boord. De exit van Vandeursen is met onmiddellijke ingang. ‘Er zijn geen bruggen verbrand. Er is geen ruzie of kwaadheid. Ik heb gewoon voor mezelf beslist dat het beter is om te stoppen. Misschien is het niet definitief. Ik sluit niet uit dat ik ooit weer terugkom. Maar dat kan ik nu niet zeggen.’

Na De ideale wereld kleurt haar agenda niet leeg. Vandeursen schrijft momenteel mee aan het scenario van een langspeelfilm. ‘Heel tof’, zegt ze. ‘Ik ben ook audities aan het doen en werk aan iets kleins voor Canvas. Een onlineproject.’