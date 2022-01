Voormalig topvrouw van Bloso Carla Galle overleden

De oud-voorzitter van Bloso, Carla Galle, is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt Sport Vlaanderen, dat uit Bloso voortvloeide. Ze had ook een carrière als zwemster achter de rug en was de partner van de socialistische politicus Karel Van Miert.

Als voorzitter van Bloso, het huidige Sport Vlaanderen, stond Carla Galle 23 jaar lang mee aan het roer van het sportbeleid in Vlaanderen. Galle, een nicht van de socialistische oud-minister Marc Galle, was ook partijsecretaris van de socialistische partij SP. Door haar politiek engagement leerde ze haar partner Karel Van Miert kennen. Hij overleed in 2009.

Voor haar overstap naar het beleid was Galle een beroemd zwemster. Ze werd 25 keer Belgisch kampioen, behaalde evenveel records, brons op de Universiade in Tokio en halve finale op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico-Stad.

Galle was al een tijd ziek toen ze op 73-jarige leeftijd overleed.