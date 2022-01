34 mensen uit Afghanistan aangekomen in België

Zeventig Belgen en rechthebbenden die na de machtsovername door de taliban Afghanistan wilden ontvluchten, worden dezer dagen naar ons land gerepatrieerd. Een groep van 34 personen is vandaag al aangekomen. Dat melden de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, wiens diensten de operatie op het getouw hebben gezet.

Na de machtsovername in de zomer van vorig jaarwerd de evacuatiemissie Red Kite georganiseerd. Door die operatie konden in de tweede helft van augustus, via een luchtbrug met het Pakistaanse Islamabad, in totaal meer dan 1.400 mensen succesvol geëvacueerd worden uit Afghanistan. Aan de missie kwam een einde uit vrees voor aanslagen aan de luchthaven van Kaboel.

De groep van 70 personen waarvan nu sprake was op 6 januari de grens tussen Afghanistan en Pakistan overgestoken en van daar naar hoofdstad Islamabad gebracht. Het gaat om mensen met de Belgische en Afghaanse nationaliteit, voornamelijk mensen die voor Defensie hebben gewerkt en mensenrechtenverdedigers die onder onze bescherming vallen.

Ze beschikten niet over de nodige reisdocumenten om Afghanistan te kunnen uitreizen. Op aandringen van de Belgische ambassade in Islamabad en andere westerse ambassades heeft de Pakistaanse overheid een tijdelijke facilitatieprocedure voorzien. Mensen die op evacuatielijsten stonden van derde landen, waaronder België, en niet over de nodige reisdocumenten beschikten, konden zo toch het Pakistaanse grondgebied betreden.

Een eerste groep van 34 mensen is donderdag aangekomen met een commerciële vlucht via Doha vanuit Islamabad. Een van de komende dagen volgt de rest van de groep. Drie personen zullen vanuit België doorreizen naar Luxemburg.