Action neemt kaap van 2.000 winkels

Action, de snelgroeiende verkoper van allerhande huishoudartikelen, heeft in Praag zijn 2000ste winkel geopend. In België telt Action 201 winkels.

De in 1993 opgerichte discountketen blijft groeien aan een bijzonder fors tempo. Afgelopen jaar kwamen er 300 verkooppunten van Action bij en dit zou dit jaar niet veel anders zijn.

Action is van oorsprong Nederlands en werd opgericht door Gerard Deen, Boris Deen en Rob Wagemaker. Het Britse investeringsfonds 3i kocht Action in 2011 van de stichters over en internationaliseerde de groep. Action is ondertussen naast de Benelux, Frankrijk en Duitsland ook actief in Oostenrijk, Polen en sinds kort Tsjechië en Italië.

95 procent van het gamma van zo’n 6.000 artikelen is overal identiek maar dat gamma verandert wel frequent. Slechts één derde bestaat uit een vast assortiment.

Bij de overname haalde Action een omzet van 718 miljoen euro maar eind 2020 was dat al 5,6 miljard. De groep wil de komende jaren de kaap van 10 miljard euro omzet halen.

In België telt Action 201 winkels en zo’n 5.000 medewerkers. Het verzadigingspunt komt wel stilaan dichterbij. Action is vooral populair omdat ze dagelijkse spullen aan erg lage prijzen aanbiedt. Wereldwijd telt Action 65.000 medewerkers.