Belgische pilote Zara Rutherford terug na wereldreis

De 19-jarige Rutherford is daarmee de jongste vrouw die solo rond de wereld vloog. Ze is zojuist geland op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem.

De Belgisch-Britse Rutherford is na iets meer dan vijf maanden en met een beetje vertraging terug op Belgische bodem. Met 5 continenten, meer dan 50.000 kilometer en meer dan 50 landen achter de rug, kan Rutherford zich vandaag de jongste pilote noemen die een solovlucht rond de wereld uitvoerde.

Met haar 19 jaar is ze meteen pakken jonger dan haar voorganger. De vorige recordhoudster, de Amerikaanse Shaesta Wai, was 30. De jongste man die ooit solo rond de wereld vloog was 18. Bij haar vertrek vertelde Rutherford dat ze met de recordpoging meer meisjes en vrouwen aanzetten om zich te interesseren voor de luchtvaart en Stem-opleidingen.

De weersomstandigheden of praktische problemen zoals Visa-regelingen of toestemming om over een bepaald gebied te vliegen, stuurden doorheen de reis de route bij. Hieronder ziet u een overzicht van haar route.

Voor de hele onderneming rekende Rutherford op haar Shark Aero. Een ultralicht vliegtuig van Slowaakse makelij.