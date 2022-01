Mysterieus Havanasyndroom was geen buitenlandse aanval, zegt CIA

Amerikaanse diplomaten die lijden aan de mysterieuze ziekte, bekend als het Havanasyndoom, waren geen slachtoffers van een buitenlandse aanval. Dat stelt de CIA vast in een tussentijds rapport. De Amerikaanse inlichtingendienst zet het onderzoek verder voor onverklaarbare gevallen.

Volgens het rapport zijn de meeste gevallen te verklaren door onderliggende aandoeningen, stress en verandering van omgeving. Maar in een twintigtal gevallen kan het agentschap buitenlandse betrokkenheid niet uitsluiten. Die twintig gevallen vinden hun oorsprong op de Amerikaanse ambassade in de Cubaanse hoofdstad Havana eind 2016, begin 2017. Dat is waar het mysterieuze syndroom voor het eerst werd gemeld.

Verschillende Amerikaanse diplomaten op Cuba zeiden die periode dat ze last hadden van het later zo genoemde Havanasyndroom. Het gaat om steeds dezelfde symptomen: misselijkheid, gehoorverlies, angstgevoelens, evenwichtsstoornissen en hoofdpijn. Ook zouden ze af en toe een vreemd soort geruis horen en zouden de symptomen verdwijnen als ze ergens anders gingen staan. Later toonden hersenscans weefselschade aan, vergelijkbaar met schade die veroorzaakt wordt door een auto-ongeluk of een bomaanslag.

Kamala Harris

Het Witte Huis was er snel van overtuigd dat het een gevolg was van ‘gerichte buitenlandse aanvallen’. Volgens Amerikaanse wetenschappers lag gestuurde microgolfstraling vermoedelijk aan de basis. Er werd onder meer gekeken naar Cuba, Rusland en China. Als reactie zette Trump vijftien Cubaanse diplomaten uit Washington en trok hij de meeste personeelsleden uit de ambassade terug.

Maar een nieuw tussentijds rapport van de CIA stelt nu vast dat de meeste gevallen van de mysterieuze verschijnselen ‘waarschijnlijk niet veroorzaakt zijn door Rusland of een andere buitenlandse tegenstander’, aldus het rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst.

De meerderheid van de meer dan duizend gevallen die gemeld werden aan de regering, kunnen verklaard worden. Die conclusie maakte de slachtoffers boos, maar de CIA zet haar onderzoek voort wegens een twintigtal gevallen die onopgehelderd blijven. Er kwamen tot nu toe al meldingen binnen van Amerikaanse overheidsmedewerkers vanuit Oostenrijk, Duitsland, China, Colombia, Servië, India en Vietnam.

In september ondertekende president Biden een wetsvoorstel om de slachtoffers schadeloos te stellen. Ook vicepresident Kamala Harris kreeg er mee te maken. Afgelopen augustus werd haar reis van Singapore naar Vietnam met enkele uren vertraagd omdat zij en twee medewerkers te maken kregen met gelijkaardige klachten.