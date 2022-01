Uitgerekend een trouwe medestander van Boris Johnson, voormalig Brexitminister David Davis, gaf de Britse premier een veeg uit de pan tijdens de parlementaire zitting. Dat deed hij met het citeren van Leo Amery: ‘In de naam van God: vertrek’. De woorden gericht aan voormalig minister Neville Chamberlain liggen politiek gevoelig omdat het als een voorgeleide wordt beschouwd van zijn latere ontslag.

Het was al de tweede week op rij dat Johnson in het Lagerhuis uitleg moest komen geven over de vele coronafeestjes in Downing Street 10. De zitting verliep woensdagmiddag bijzonder woelig, met meerdere stevige uithalen naar de premier én een ongeoorloofde uitspraak over de Queen.