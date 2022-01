Club Brugge gaat doelpunten verkopen als NFT’s

Landskampioen Club Brugge wil vanaf de play-offs in april uitzonderlijke items te koop aanbieden als NFT’s, digitale certificaten waarmee iemand zich eigenaar kan noemen van een voorwerp of zelfs van een evenement. Dat schrijft De Tijd donderdag. Daarmee is blauw-zwart de eerste Belgische voetbalclub die zich op de NFT-markt stort.