Verkeershinder in Brussel door actie taxichauffeurs

Een 50 à 60-tal taxi’s versperde vanmorgen de Keizer Karellaan in Brussel. Hun protest tegen de taxidiensten van Uber veroorzaakten verkeershinder.

Rond 7.10 uur stelde de politie van de zone Brussel West vast dat een ‘groot aantal’ taxi’s de weg versperde op de Keizer Karellaan in Brussel. ‘Ze bezetten de busstrook en een rijstrook. Een derde rijstrook lieten ze wel vrij’, zegt de woordvoerder van Brussel West. In totaal zouden 50 à 60 wagens de weg geblokkeerd hebben tot 8 uur. Daarna trokken de actievoerders richting Delta. Volgens de politie verliep de actie zonder incidenten, maar was er wel sprake van verkeershinder.

De reden voor de actie is de rol van taxidienst Uber. Die taxi-app leidt al lange tijd tot woede bij de Brusselse taxichauffeurs. Momenteel geldt een tijdelijke regeling waardoor de Uber-chauffeurs in Brussel kunnen blijven werken. Er is veel discussie of de dienst de taxiwetgeving overtreedt.