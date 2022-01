Eerste hulpvliegtuig komt aan in Tonga

Foto: via REUTERS

De eerste hulp vanuit Nieuw-Zeeland is aangekomen Tonga. De telefoonverbinding is ook hersteld nadat het 5 dagen geleden zwaar getroffen werd door een vulkaanuitbarsting en tsunami.

Het eerste vliegtuig vanuit Nieuw-Zeeland met hulpmateriaal is succesvol geland op de luchthaven in Tonga. Dat hebben Nieuw-Zeelandse autoriteiten gemeld. Om het vliegtuig te kunnen laten landen, moest de landingsbaan vrijgemaakt worden van assen. Het vliegtuig had onder meer beschutting mee, generators en communicatiemateriaal, zei de minister van Buitenlandse Zaken.

Er heerst wel vrees of er de komende dagen voldoende drinkbaar water zal zijn. Volgens de Verenigde Naties is 80 procent van de bevolking getroffen door de natuurramp van enkele dagen geleden. Op het eiland wonen ongeveer 105.000 mensen. Nieuw-Zeeland en Australië, twee landen die ‘dichtbij’ liggen, beloven nog meer hulp en zullen het eiland onder meer via schepen proberen te bereiken.

Bekijk in de volgende video extra uitleg van professor vulkanologie Karen Fontijn (ULB) over wat in Tonga gebeurde.