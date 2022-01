Weerbericht | Wisselvallig met kans op smeltende sneeuw of korrelhagel

Donderdag wisselen droge perioden af met enkele regenbuien. Mogelijks valt er ook smeltende sneeuw of korrelhagel. In de Ardennen gaat het om sneeuw. De maxima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Venen, 4 graden in het centrum en 6 graden aan zee, bij een matige tot soms krachtige wind uit nood tot noordwest. Dat meldt het KMI.

In de loop van de avond en nacht wordt het zwaarbewolkt met overwegend droge periodes. Toch kunnen er nog enkele lokale buien vallen met een winters karakter. De minima zakken naar -5 graden in de Ardennen en +4 graden aan zee.

Vrijdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met nog enkele (winterse) buien en in de Ardennen sneeuwbuien. In het westen blijft het overwegend droog. De maxima wijzigen nauwelijks en situeren zich tussen -1 graad in de Hoge Venen en 6 graden in het noordwesten.

Het weekend wordt droger, met zaterdag maxima tot 6 graden. Zondag kans op lokaal wat lichte motregen bij maxima tot 6 graden. Begin volgende week kans op aanvriezende mist, maar droog bij temperaturen tot 7 graden.