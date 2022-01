Activist Edward Leung vrijgelaten in Hongkong

Edward Leung, de 30-jarige activist en voorstander van de onafhankelijkheid van Hongkong, is na vier jaar gevangenisstraf vrijgelaten. Dat hebben de autoriteiten woensdagochtend laten weten.

Leung was een rijzende ster binnen de protestbeweging in Hongkong. In 2018 belandde hij echter in de cel wegens het aanvallen van de politie tijdens een demonstratie in 2016. Zijn activisme lag mee aan de basis van de protestbeweging die in 2019 hardhandig de kop werd ingedrukt.

Hij verliet de Shek Pik-gevangenis, een zwaar beveiligde instelling op het eiland Lantau, om ongeveer 3.00 uur vannacht plaatselijke tijd. Hij sprak niet met de media.

‘Na vier jaar van hij gescheiden te zijn geweest, wil ik kostbare tijd koesteren en gebruiken om mijn familie opnieuw te zien en terug te keren naar een normaal leven met hen. Ik ben iedereen oprecht dankbaar’, zei Leung in een bericht op Facebook volgens Reuters.

Hong Kong Indigenous

Leung was een leider van Hong Kong Indigenous, een inmiddels ontbonden politieke groep die anti-China-protesten organiseerde en pleitte voor ‘lokalisme’. Daarbij werd de lokale Hongkong-identiteit gepromoot, niet de Chinese.

Ook groepsleden Ray Wong en Alan Li werden beschuldigd van rellen in het protest van 2016. De twee konden in 2018 echter asiel verkrijgen in Duitsland.