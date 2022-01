Alexander Blessin stapt op bij KV Oostende en verhuist naar Italiaanse eersteklasser

Alexander Blessin (48) trekt de deur bij KV Oostende na anderhalf jaar achter zich dicht. De Duitser wordt coach van Genoa, dat 2 miljoen euro betaalt aan Oostende. T2 Markus Pflanz pakt voorlopig over. ‘We wisten dat dit kon gebeuren, en zoeken daarom al langer naar een opvolger’, zegt Gauthier Ganaye.

Als een donderslag bij heldere hemel komt de overgang van Blessin niet. De Duitser was ietwat uitgekeken op KV Oostende, waar het dit seizoen helemaal niet draait én waar hij afgelopen zomer zijn vertrokken sterkhouders niet vervangen zag. De Duitser tekende een nieuw contract, maar met een afkoopsom van 2 miljoen euro. En dat bedrag wordt nu betaald door Genoa, waar ook Zinho Vanheusden voetbalt. Blessin volgt Andriy Shevchenko op, die daar bedankt werd voor bewezen diensten. ‘Genoa is een aanbieding die ik niet kon weigeren. Het is een traditieclub in de Serie A en ik krijg er een langetermijnproject aangeboden’, laat Blessin optekenen.

Meer financiële slagkracht

De Duitser werd vorig seizoen verkozen tot Trainer van het Jaar in de Jupiler Pro League en greep toen net naast een plaatsje in de Champions Play-Offs. Dit jaar voetbalt KVO tegen de degradatie, maar dat komt vooral omdat de kern fel verzwakt is. Blessin vliegt woensdagavond al richting Italië. ‘Het is allemaal zo snel gegaan. Op 24 uren tijd is de zaak afgehandeld geweest, ik kan het nog maar moeilijk bevatten’, zegt hij op de clubwebsite. ‘Omdat de overgang nog niet in kannen en kruiken was, heb ik zelfs na de training fysiek geen afscheid kunnen nemen van de spelers. Ik zal hen zeker nog contacteren om dat te doen. Ik – en ook mijn familie – voelden ons hier altijd thuis en ik zal iedereen dan ook verschrikkelijk missen.’

Ondertussen neemt zijn assistent Markus Pflanz, in afwachting van een opvolger, over. ‘We wisten dat deze dag uiteindelijk zou komen’, aldus Gauthier Ganaye, sportieve baas bij KVO. ‘Het had eerder kunnen zijn, het had later kunnen zijn, maar het zou uiteindelijk altijd gebeuren. Daarom hebben we ons op dit moment voorbereid en willen we nu zo snel mogelijk een nieuwe hoofdtrainer aanstellen om dit nieuwe hoofdstuk in de clubhistorie aan te vatten.’ Opvallend: Ganaye zegt dat vergoeding die Genoa betaalt, KVO meer financiële slagkracht biedt. ‘De mercato loopt nog tot en met 31 januari en we willen ons zeker nog versterken’, klinkt het.