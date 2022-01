Nieuw dagrecord: meer dan 60.000 besmettingen op een dag

Net geen 60.500 mensen hebben maandag positief getest op het coronavirus. ‘Dat ligt volledig in lijn met onze verwachtingen’, reageert Sciensano-viroloog Steven Van Gucht.

Vorige week maandag werd al een dagrecord gevestigd: toen werden er net geen 37.700 besmettingen vastgesteld. Het is klein bier met het aantal besmettingen van afgelopen maandag toen er ei zo na 60.500 besmettingen op één dag werden opgetekend. Viroloog Steven Van Gucht nuanceert dat cijfer wel: ‘Op maandag moet je natuurlijk rekening houden met het weekendeffect. Mensen laten zich minder testen op zaterdag en zondag.’

Van Gucht is niet verbaasd over het hoge cijfer. ‘Dinsdag en woensdag zal het weer wat minder zijn, maar dit cijfer ligt wel volledig in lijn met de verwachtingen. Er circuleert nu eenmaal enorm veel virus in onze samenleving.’ Het hoge cijfer werd immers genoteerd ondanks de gewijzigde teststrategie. Hoogrisicocontacten zonder symptomen moeten geen PCR-test afleggen zodat de labo’s zich kunnen concentreren op de dringendste gevallen. Al nemen mensen ook een test af om te kunnen reizen of om te voldoen aan het CST. ‘Zij hebben geen klachten of een hoogrisicocontact gehad. Toch test 1 op 10 onder hen positief.’ Volgens de viroloog zegt dat iets over de werkelijke aanwezigheid van het virus in onze samenleving.

Ziekenhuiscijfers proportioneel laag

Er zit weinig anders op dan het nog enkele weken volhouden. ‘Niets wijst erop dat we de piek al bereikt hebben.’ Van Gucht hoopt die in januari wel nog achter de rug te hebben. ‘Momenteel speelt er nog een schooleffect. Kinderen raken daar besmet. Mensen gaan ook weer werken of keren terug uit vakantie. Het effect van de feestdagen hebben we wel al achter de rug.’

Is het dan allemaal kommer en kwel? Toch niet, meent Van Gucht. De ziekenhuiscijfers zijn proportioneel veel lager dan voorheen. ‘Het zijn er nog altijd 300 per dag en dat is niet weinig. Maar we zien ook dat weinig patiënten doorstromen naar intensieve.’ Dat is te wijten aan de betere bescherming die vaccinaties bieden en aan de mildere omikronvariant.

Van een endemische situatie wil Van Gucht nog niet spreken. Eerder zei hij aan De Standaard dat er nog ‘een moeilijke periode zal komen waarin onze immuniteit opnieuw afzwakt.’ Het is wel niet te voorspellen wanneer dat zal zijn. Dat kan over enkele maanden zijn of over twee jaar.

Maatschappelijk vormen de hoge besmettingscijfers van vandaag wel een probleem. Scholen staan onder druk, erkent Van Gucht. De voedingsindustrie maakt zich ernstig zorgen. En ook in de haven van Antwerpen werd een noodkreet geslagen.